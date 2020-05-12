Легионер "Шахтера" пожертвовал 10 тонн продуктов пострадавшим от коронавируса

Бразильский легионер чемпиона Украины - "Шахтера" Дентиньо пожертвовал 10 тонн продовольствия пострадавшим от коронавируса жителям родного для него города Сан-Паулу, сообщает бразильский ресурс Terra.

"Мы живем в чрезвычайно сложное время, и нам необходимо мобилизовать усилия и повышать осведомленность. Я рад, что имею возможность помочь нуждающимся людям. Если каждый из них будет контактировать с окружающими как можно реже, все вместе мы сумеем выбраться из этой ситуации. Я также хочу попросить всех удвоить свою заботу о себе и близких, а также соблюдать основные требования безопасности, чтобы степень заразности не стала еще более высокой", - заявил 31-летний Дентиньо.

Отметим, по данным Worldometers в Бразилии зафиксировано около 170 тысяч заражения коронавирусом, от которого умерло 11 653 человека.

Добавим, что в нынешнем сезоне Дентиньо провел за "горняков" 14 матчей, отличившись 2 голами и 1 результативной передачей.