Одесский кинофестиваль состоится осенью и онлайн

Но организаторы хотят провести показ под открытым небом на Потемкинской лестнице.

Одесский международный кинофестиваль перенес свои даты с июля на конец сентябре.

Как сообщается на странице фестиваля в фейсбуке, показы фильмов и кинорынок пройдут онлайн.

Новые даты 11-го ОМКФ – 25 сентября – 3 октября.

Перенос дат и перемена формата связаны с карантином и эпидемией коронавируса по всему миру.

При этом организаторы планируют устроить показ под открытым небом на Потемкинской лестнице в Одессе. Ежегодно ОМКФ показывает там немое кино в сопровождении симфонического оркестра.

Многие мировые кинофестивали в принципе отменили проведение в этом году: Канны, Локарно, Карловы Вары. Украинские кинофестивали перенесли даты: Docudays UA состоялся на месяц позже в онлайн-формате, а кинофестиваль "Молодость" перенесся на конец лета.