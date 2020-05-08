Актер, озвучивший Голлума во "Властелине колец", проведет онлайн-марафон в помощь британским врачам

Актер и режиссер Энди Серкис, известный по роли Голлума в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", объявил об онлайн-марафоне в поддержку британской Национальной службы здравоохранения.

Серкис будет читать книгу "Хоббит" Джона Р. Р. Толкина в прямом эфире на протяжении как двенадцати часов. Марафон стартует в 10 утра (в 12:00 по Киеву) в пятницу, 8 мая.

"Я хочу познакомить вас с одним из величайших фэнтезийных приключений, когда-либо написанных. Присоединяйтесь ко мне на 12-часовом чтении "Хоббита" в онлайн-марафоне в помощь двум удивительным благотворительным организациям, которые сейчас делают необыкновенную работу, чтобы помочь наиболее нуждающимся", - написал актер в Twitter.

I want to take you on one of the greatest fantasy adventures ever written. Join me for a 12-hour armchair marathon reading of “The Hobbit”, in aid of two amazing charities which are doing extraordinary work right now to help those most in need@NHSuk @bestbeginnings #hobbitathon pic.twitter.com/q8qIO3diPT — Andy Serkis (@andyserkis) May 7, 2020

Собранные средства будут переданы в фонд NHS Charities Together, объединяющий все официальные благотворительные проекты Национальной службы здравоохранения, и организацию Best Beginnings, которая занимается поддержкой семей с детьми.