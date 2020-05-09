В субботу в США умер певец и композитор, один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард (настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман), которому было 87 лет.
Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэни Пеннимана.
Причина смерти не уточняется.
Литтл Ричард был одним из основоположников стиля рок-н-ролл. Он родился в 1932 году в городе Мейкон, штат Джорджия, в семье продавца нелегального алкоголя. В возрасте 18 лет он выиграл конкурс местных талантов в Джорджии и подписал контракт со звукозаписывающей компанией.
Его первый хит Tutti Frutti был записан в 1955 году. За ним последовали такие известные песни, как Long Tall Sally, Rip It Up, The Girl Can’t Help It, Lucille, Good Golly Miss Molly.
В 1986 году Литтл Ричард в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году он стал лауреатом премии "Грэмми" за жизненные достижения.
Напомним, что в конце 2017 года в США возрасте 89 лет скончался один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино, прославившийся в 50-е исполнением песен "Blueberry Hill" и "Ain't That a Shame".