В субботу в США умер певец и композитор, один из основателей рок-н-ролла Литтл Ричард (настоящее имя - Ричард Уэйн Пенниман), которому было 87 лет.

Об этом сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэни Пеннимана.

Причина смерти не уточняется.

Фото: EPA/UPG

Литтл Ричард был одним из основоположников стиля рок-н-ролл. Он родился в 1932 году в городе Мейкон, штат Джорджия, в семье продавца нелегального алкоголя. В возрасте 18 лет он выиграл конкурс местных талантов в Джорджии и подписал контракт со звукозаписывающей компанией.

Его первый хит Tutti Frutti был записан в 1955 году. За ним последовали такие известные песни, как Long Tall Sally, Rip It Up, The Girl Can’t Help It, Lucille, Good Golly Miss Molly.

В 1986 году Литтл Ричард в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 году он стал лауреатом премии "Грэмми" за жизненные достижения.

Напомним, что в конце 2017 года в США возрасте 89 лет скончался один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино, прославившийся в 50-е исполнением песен "Blueberry Hill" и "Ain't That a Shame".