Андрій Єрмак обговорив угоду про мінерали з конгресменом Фіцпатріком

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з членом Палати представників Конгресу США, республіканцем Браяном Фіцпатріком.
“Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав”, - написав Єрмак.
В свою чергу, Браян Фіцпатрік підтвердив факт розмови, і назвав її продуктивною.
“Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Цю угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, і це, зрештою, природно призведе до допомоги у сфері безпеки”, - запевнив республіканець.
Фіцпатрік наголосив, що Європа повинна буде активізуватися і виконати свою частину роботи.
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Зустріч лідерів Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті 28 лютого закінчилася словесною перепалкою. Трамп наполягав на підписанні угоди, знову виставив Україні рахунок на 350 мільярдів доларів за надану допомогу і вимагав припинити вогонь. Зеленський натомість заявив, що переговори з РФ можуть не привести до очікуваних результатів, оскільки країна-агресор неодноразово порушувала попередні допомовленості.
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Згодом Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що “український президент не готовий до миру”.
- Того дня Україна і США не підписали анонсовану угоду про корисні копалини.