Андрій Єрмак обговорив угоду про мінерали з конгресменом Фіцпатріком

Глава ОП запевнив, що з цього питання є взаєморозуміння.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з членом Палати представників Конгресу США, республіканцем Браяном Фіцпатріком.

“Обговорювали питання руху до справедливого миру та Угоду про мінерали зі США. Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав”, - написав Єрмак.

В свою чергу, Браян Фіцпатрік підтвердив факт розмови, і назвав її продуктивною.

“Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Цю угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, і це, зрештою, природно призведе до допомоги у сфері безпеки”, - запевнив республіканець.

Фіцпатрік наголосив, що Європа повинна буде активізуватися і виконати свою частину роботи.