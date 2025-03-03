Reuters: Білий дім шукає план можливого послаблення санкцій проти Росії

Адміністрація Трампа звернулась до Держдепартаменту та Міністерства фінансів з проханням скласти список санкцій, які можна було б послабити.

Сполучені Штати розробляють план потенційного пом’якшення санкцій проти Росії, щоб відновити зв’язки з Москвою та зупинити війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Білий дім звернувся до Державного департаменту та Міністерства фінансів з проханням скласти список санкцій, які можна було б послабити. Це має надати можливість офіційним особам США обговорити з представниками Росії покращення дипломатичних та економічних відносин.

Зазначається, що санкційні служби готують пропозицію щодо зняття санкцій з окремих організацій і осіб, зокрема деяких російських олігархів.

“Конкретне звернення Білого дому щодо такого в останні дні підкреслює готовність Трампа та його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з Москвою”, - йдеться у повідомленні.

Втім, поки не відомо, чого саме Вашингтон може домагатися в обмін на послаблення санкцій, а також те, які російські санкції адміністрація Трампа спробує скасувати першими.