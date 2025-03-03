Зеленський прокоментував "пораду" сенатора Грема піти з посади: щоб голос важив, можу дати громадянство України

Президент Володимир Зеленський не вважає, що посадовці інших країн можуть говорити йому та українцям, коли варто проводити вибори і міняти главу держави. Під час спілкування з журналістами він нагадав, що висловив готовність піти з посади в обмін на вступ України до НАТО.
А "просто поміняти" буде непросто, додав він. Мало просто провести в Україні, треба ще й не допустити його, сказав Зеленський.
"Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що міняю на НАТО. Значить я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилась – значить я виконав свою місію. Хоча це виглядає так, що громадяни інших країн розказують українцям, який у них повинен бути президент. Особливо якщо ці люди займають офіційні посади", – додав він.
Зеленський додав, що "Ліндсі Грем дуже хороший хлопець. Щоб говорити, хто повинен бути президентом, чи іти мені з посади, я можу дати йому громадянство України. Він стане громадянином нашої країни і тоді його голос буде набирати ваги. І я його, як громадянина України, буду чути з точки зору, хто повинен бути президентом".
- Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що український президент Володимир Зеленський "повинен прийти до тями і повернутися за стіл із вдячності або хтось інший повинен керувати країною". Тезу про те, що Україною має керувати "хтось інший", поширює і ще один республіканець – сенатор Ліндсі Грем.