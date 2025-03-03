Зеленський прокоментував "пораду" сенатора Грема піти з посади: щоб голос важив, можу дати громадянство України

Він нагадав про готовність піти з посади в обмін на НАТО і закінчення війни, але не вважає правильним, коли посадовці інших країн диктують українцям, коли обирати президента.

Президент Володимир Зеленський не вважає, що посадовці інших країн можуть говорити йому та українцям, коли варто проводити вибори і міняти главу держави. Під час спілкування з журналістами він нагадав, що висловив готовність піти з посади в обмін на вступ України до НАТО.

А "просто поміняти" буде непросто, додав він. Мало просто провести в Україні, треба ще й не допустити його, сказав Зеленський.

"Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що міняю на НАТО. Значить я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилась – значить я виконав свою місію. Хоча це виглядає так, що громадяни інших країн розказують українцям, який у них повинен бути президент. Особливо якщо ці люди займають офіційні посади", – додав він.

Зеленський додав, що "Ліндсі Грем дуже хороший хлопець. Щоб говорити, хто повинен бути президентом, чи іти мені з посади, я можу дати йому громадянство України. Він стане громадянином нашої країни і тоді його голос буде набирати ваги. І я його, як громадянина України, буду чути з точки зору, хто повинен бути президентом".