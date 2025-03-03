Зеленський про неможливість припинення вогню без гарантій безпеки: Росія 25 разів порушувала домовленості, і це лише офіційно

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому просто припинення вогню неможливо. Росія 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню від початку вторгнення 2014 року. Щоразу вона звинувачувала в цьому порушенні українців. Українські ж війська лише відповідали на обстріли, які почав ворог, нагадав український президент.

Під час спілкування з пресою він наголосив, що через цей попередній досвід довіряти росіянам неможливо, і що просто припинення вогню, без гарантій, мир зовсім не означатиме. Тому треба чітко визначити, хто буде контролювати дотримання росіянами взятих зобов'язань.

"25 разів, починаючи з першої окупації 2014 року Криму і частини Сходу, 25 разів офіційно, і це коли офіційно домовлялись, що буде припинення вогню", – наголосив Зеленський.

Говорячи про те, чи допустять росіяни розміщення західного контингенту в Україні, президент сказав, що Росія не має сили і відповідної економіки, аби забезпечити всі свої землі. Тому тим більше неясно, для чого їм земля ще й українська. Екзистенційно, вважає він, ця війна – це питання не про землі, а про "руський мір", розповсюдження російської присутності там, де раніше був радянський союз. Тому Росії непотрібна сильна Україна, а потрібна республіка, як Білорусь: юридично незалежна країна, а фактично – частина Росії, де вона має тотальний контроль.

Україна – кістка поперек горла Росії, додав Зеленський. Вона велика і територіально, і за кількістю населення. Якщо Україна не вистоїть, то всі країни, зокрема Євросоюзу, які були під радянським впливом, теж падуть. Тому треба не знімати санкції з Росії, а максимально посилити їх, щоб російська економіка, яка вже і так у складній ситуації, була підірвана ще більше. Треба обрізати всі стосунки, де він обходить санкції. Запропонувати країнам, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, інші варіанти, щоб їм було нецікаво співпрацювати з Росією.

"Яким чином він може заборонити партнерам розташовувати контингент?" – запитав Зеленський.