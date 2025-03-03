Зеленський: Україна зробить все, щоб санкції проти Росії посилювалися, а не послаблювалися, і більшість з цим згодна

Він визнав, що справді є деякі голоси, які лунають на підтримку зняття санкцій з росіян.

Україна зробить все, щоб санкційний тиск на Росію посилювався, а не навпаки. Її партнери, що брали участь у саміті в Лондоні, з цим погодилися, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в межах візиту до Великої Британії.

Він визнав, що справді є деякі голоси, які лунають на підтримку зняття санкцій з росіян. Чиї це голоси – говорити поки відмовився.

Стосовно того, чи готова Україна на територіальні поступки задля досягнення миру, Зеленський сказав категоричне "ні": держава ніколи не визнає захоплені росіянами землі територією Росії. Це – тимчасово окуповані території.

"До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав", – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що гарантії безпеки повинні бути такими, щоб Росія або не мала змоги напасти в майбутньому, або, якщо напала, то отримала відповідь не лише України, а й інших. Тому всі гарантії повинні бути закріплені за конкретними країнами.

Насамперед важливо вирішити інші питання, зокрема обміну полонених і повернення 20 000 викрадених окупантами українських дітей.

Зеленський підкреслив, що Україна не торгує ні територіями, ні цінностями. Якщо Україну примушувать визнати якусь територію російською, то це не буде мирної угодою. Така домовленість через певний час може вилитися в розширення бойових дій.