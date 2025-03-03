Кількість запитів на надання притулку в ЄС у 2024 році скоротилася на 11%

Майже половина заявок надійшла від осіб з низькими шансами на успішне рішення.

Майже половина заявок від мігрантів, поданих у ЄС у 2024 році, надійшла від осіб з низькими шансами на успішне рішення, повідомляють Euronews.

Відповідно до щорічного звіту, опублікованого Агентством Європейського Союзу з питань притулку (EUAA), кількість заяв про надання притулку, зареєстрованих в Європейському Союзі, Норвегії та Швейцарії, зменшилася на 11% у 2024 році, але залишалася вище позначки в один мільйон другий рік поспіль.

Загалом минулого року було подано 1 014 420 запитів на міжнародний захист проти 1 143 437, зафіксованих у 2023 році.

Звіт показує, що майже половина (48%) з одного мільйона заявок подали громадяни з історично низькими шансами на успішне рішення, що свідчить про те, що їх, найімовірніше, відхилять національні органи влади.

Ця тенденція посилить постійні занепокоєння країн-членів ЄС, які попросили Брюссель реформувати чинне законодавство, щоб прискорити депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено. Йдеться, наприклад, про економічних мігрантів, які приїжджають на континент у пошуках кращих умов життя, а не рятуються від переслідувань чи жорстокого поводження.

Європейська комісія схвалила суперечливу ідею будівництва таборів (також відомих як “центри повернення”) за межами території ЄС для переміщення тих, чиї заявки відхилено. Очікується, що оновлену Директиву про повернення буде оприлюднено пізніше цього місяця.

Згідно зі звітом EUAA, останніми роками, сирійці, афганці, венесуельці, турки та колумбійці становили найбільшу групу заявників.

Сирійські запити (151 000) зменшилися на 17% загалом і на 24% у Німеччині, головній приймаючій країні. Ця зміна не пов’язана безпосередньо з падінням автократії Башара Асада у грудні, і наслідки якого ще не повністю матеріалізувалися. Запити афганців (87 382), турків (55 705) і колумбійців (51 529) також зменшилися.