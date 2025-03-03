Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
ГоловнаСвіт

Кількість запитів на надання притулку в ЄС у 2024 році скоротилася на 11%

Майже половина заявок надійшла від осіб з низькими шансами на успішне рішення.

Кількість запитів на надання притулку в ЄС у 2024 році скоротилася на 11%
Фото: EPA/UPG

Майже половина заявок від мігрантів, поданих у ЄС у 2024 році, надійшла від осіб з низькими шансами на успішне рішення, повідомляють Euronews.

Відповідно до щорічного звіту, опублікованого Агентством Європейського Союзу з питань притулку (EUAA), кількість заяв про надання притулку, зареєстрованих в Європейському Союзі, Норвегії та Швейцарії, зменшилася на 11% у 2024 році, але залишалася вище позначки в один мільйон другий рік поспіль.

Загалом минулого року було подано 1 014 420 запитів на міжнародний захист проти 1 143 437, зафіксованих у 2023 році.

Звіт показує, що майже половина (48%) з одного мільйона заявок подали громадяни з історично низькими шансами на успішне рішення, що свідчить про те, що їх, найімовірніше, відхилять національні органи влади.

Ця тенденція посилить постійні занепокоєння країн-членів ЄС, які попросили Брюссель реформувати чинне законодавство, щоб прискорити депортацію шукачів притулку, яким було відмовлено. Йдеться, наприклад, про економічних мігрантів, які приїжджають на континент у пошуках кращих умов життя, а не рятуються від переслідувань чи жорстокого поводження.

Європейська комісія схвалила суперечливу ідею будівництва таборів (також відомих як “центри повернення”) за межами території ЄС для переміщення тих, чиї заявки відхилено. Очікується, що оновлену Директиву про повернення буде оприлюднено пізніше цього місяця.

Згідно зі звітом EUAA, останніми роками, сирійці, афганці, венесуельці, турки та колумбійці становили найбільшу групу заявників.

Сирійські запити (151 000) зменшилися на 17% загалом і на 24% у Німеччині, головній приймаючій країні. Ця зміна не пов’язана безпосередньо з падінням автократії Башара Асада у грудні, і наслідки якого ще не повністю матеріалізувалися. Запити афганців (87 382), турків (55 705) і колумбійців (51 529) також зменшилися.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies