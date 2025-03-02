Рубіо: США намагаються змусити Путіна сісти за стіл переговорів, натомість Володимир Зеленський зірвав ці зусилля

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що діалог з Україною можна буде перезавантажити, але "це не буде легко".
Про це він сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News.
За словами Марко Рубіо, США намагаються змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і Дональд Трамп — єдина людина, яка має шанс це зробити, натомість Володимир Зеленський зірвав ці зусилля.
“Всі тут знають історію тут від і до. Ми це розуміємо. Ми всі це розуміємо. Але питання зараз полягає в тому, чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський — він перевертав кожне питання", — каже Рубіо, додавши, що Президент України “не міг стриматися” і перешкоджав мирним зусиллям глави Білого дому.
Щодо гарантій безпеки для України, на яких і наполягав Зеленський в Овальному кабінеті, то державний секретар зазначив, що спочатку потрібно взаємодіяти з Росією, "щоб побачити, чи це взагалі можливо", а вже потім казати про безпекові гарантії.
Він також зазначив, що “спантеличений абсурдною реакцією” на дії Білого дому і що президента Трампа “несправедливо критикують”, коли він намагається досягти миру.
“Я думаю, що чим швидше люди виростуть і усвідомлять це, тим більшого прогресу ми зможемо досягти”, — сказав Марко Рубіо, додавши, що Дональд Трамп міг би претендувати на Нобелівську премію миру за свої зусилля, якби він був демократом.
- Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа 28 лютого в Овальному кабінеті Білого Дому закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру", а також у неповазі до Америки та невдячності.
- Виклад реплік, якими обмінювалися Дональд Трамп і Володимир Зеленський, можна прочитати тут.
- Після суперечки Білий дім скасував спільну пресконференцію президентів України та США.
- Угоду щодо корисних копалин Україна та США в підсумку не підписали. Попри домовленості, США знову заговорили неіснуючий борг України на $350 млрд. Також Трамп сказав, що не думає, що Зеленський "був би крутим хлопцем" без американської допомоги. Україна багато разів наголошувала, що будь-яка угода має містити положення про гарантії безпеки. Без гарантій безпеки неможливо вірити Росії, яка неодноразово порушувала обіцянки припинити вогонь
- Пізніше Трамп повторно звинуватив українського президента Володимира Зеленського в небажанні укласти мир. Він сказав, що Штати прагнуть миру, а президент України – "битися, битися, битися". Він також вважає, що український президент "переграв".
- Білий дім опублікував звинувачення на адресу українських військ у великій кількості СЗЧ, підкріпивши твердження цитатою зі статі Politico. Там також сказали, що більшість українців готова піти на територіальні поступки, хоча українська соціологія говорила про протилежне.
- А Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Fox News наголосив, що дуже вдячний зараз і завжди був дуже вдячний Сполученим Штатам за надану допомогу. Він вважає, що ця допомога допомагала Україні вижити. Він сказав, що поважає Дональда Трампа і американський народ, але не вважає, що зробив щось неправильно, аби вибачатися.
- Дональд Туск, Еммануель Макрон та інші світові лідери висловили підтримку Україні та Зеленському після скандалу в Білому домі.