Рубіо: США намагаються змусити Путіна сісти за стіл переговорів, натомість Володимир Зеленський зірвав ці зусилля

Держсектерат США впевнний, що Дональд Трамп міг би претендувати на Нобелівську премію миру.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що діалог з Україною можна буде перезавантажити, але "це не буде легко".

Про це він сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News.

За словами Марко Рубіо, США намагаються змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і Дональд Трамп — єдина людина, яка має шанс це зробити, натомість Володимир Зеленський зірвав ці зусилля.

“Всі тут знають історію тут від і до. Ми це розуміємо. Ми всі це розуміємо. Але питання зараз полягає в тому, чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський — він перевертав кожне питання", — каже Рубіо, додавши, що Президент України “не міг стриматися” і перешкоджав мирним зусиллям глави Білого дому.

Щодо гарантій безпеки для України, на яких і наполягав Зеленський в Овальному кабінеті, то державний секретар зазначив, що спочатку потрібно взаємодіяти з Росією, "щоб побачити, чи це взагалі можливо", а вже потім казати про безпекові гарантії.

Він також зазначив, що “спантеличений абсурдною реакцією” на дії Білого дому і що президента Трампа “несправедливо критикують”, коли він намагається досягти миру.

“Я думаю, що чим швидше люди виростуть і усвідомлять це, тим більшого прогресу ми зможемо досягти”, — сказав Марко Рубіо, додавши, що Дональд Трамп міг би претендувати на Нобелівську премію миру за свої зусилля, якби він був демократом.