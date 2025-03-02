Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
ГоловнаСвіт

Рубіо: США намагаються змусити Путіна сісти за стіл переговорів, натомість Володимир Зеленський зірвав ці зусилля

Держсектерат США впевнний, що Дональд Трамп міг би претендувати на Нобелівську премію миру.

Рубіо: США намагаються змусити Путіна сісти за стіл переговорів, натомість Володимир Зеленський зірвав ці зусилля
Марко Рубіо та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що діалог з Україною можна буде перезавантажити, але "це не буде легко".

Про це він сказав в ефірі програми This Week на каналі ABC News

За словами Марко Рубіо, США намагаються змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і Дональд Трамп — єдина людина, яка має шанс це зробити, натомість Володимир Зеленський зірвав ці зусилля.

“Всі тут знають історію тут від і до. Ми це розуміємо. Ми всі це розуміємо. Але питання зараз полягає в тому, чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб зірвати. І це те, що, на жаль, зробив Зеленський — він перевертав кожне питання", — каже Рубіо, додавши, що Президент України “не міг стриматися” і перешкоджав мирним зусиллям глави Білого дому. 

Щодо гарантій безпеки для України, на яких і наполягав Зеленський в Овальному кабінеті, то державний секретар зазначив, що спочатку потрібно взаємодіяти з Росією, "щоб побачити, чи це взагалі можливо", а вже потім казати про безпекові гарантії.

Він також зазначив, що “спантеличений абсурдною реакцією” на дії Білого дому і що президента Трампа “несправедливо критикують”, коли він намагається досягти миру.

“Я думаю, що чим швидше люди виростуть і усвідомлять це, тим більшого прогресу ми зможемо досягти”, — сказав Марко Рубіо, додавши, що Дональд Трамп міг би претендувати на Нобелівську премію миру за свої зусилля, якби він був демократом.

  • Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа 28 лютого в Овальному кабінеті Білого Дому закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру", а також у неповазі до Америки та невдячності. 
  • Виклад реплік, якими обмінювалися Дональд Трамп і Володимир Зеленський, можна прочитати тут. 
  • Після суперечки Білий дім скасував спільну пресконференцію президентів України та США. 
  • Угоду щодо корисних копалин Україна та США в підсумку не підписали. Попри домовленості, США знову заговорили неіснуючий борг України на $350 млрд. Також Трамп сказав, що не думає, що Зеленський "був би крутим хлопцем" без американської допомоги. Україна багато разів наголошувала, що будь-яка угода має містити положення про гарантії безпеки. Без гарантій безпеки неможливо вірити Росії, яка неодноразово порушувала обіцянки припинити вогонь
  • Пізніше Трамп повторно звинуватив українського президента Володимира Зеленського в небажанні укласти мир. Він сказав, що Штати прагнуть миру, а президент України – "битися, битися, битися". Він також вважає, що український президент "переграв". 
  • Білий дім опублікував звинувачення на адресу українських військ у великій кількості СЗЧ, підкріпивши твердження цитатою зі статі Politico. Там також сказали, що більшість українців готова піти на територіальні поступки, хоча українська соціологія говорила про протилежне. 
  • А Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Fox News наголосив, що дуже вдячний зараз і завжди був дуже вдячний Сполученим Штатам за надану допомогу. Він вважає, що ця допомога допомагала Україні вижити. Він сказав, що поважає Дональда Трампа і американський народ, але не вважає, що зробив щось неправильно, аби вибачатися. 
  • Дональд Туск, Еммануель Макрон та інші світові лідери висловили підтримку Україні та Зеленському після скандалу в Білому домі. 
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies