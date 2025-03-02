Росію треба посадити за стіл переговорів, але не дозволяти їй диктувати свої умови, - Стармер

Росія порушує угоди миру, коли припинення вогню не має гарантій.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що Росію необхідно посадити за стіл переговорів, але при цьому не дозволити їй диктувати їй свої умови, що призведе до відсутності прогресу.

Про це Стармер заявив на пресконференції у Лондоні за результатами саміту щодо України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Звісно, нам потрібно посадити Росію за стіл переговорів, але ми не можемо дозволити Росії диктувати свої умови. Інакше ми не зробимо жодного прогресу. Ви знаєте, щоб ця угода сталася, ця угода має бути добре захищеною", - сказав він.

Британський прем'єр зазначив, що усі бачили в минулому, що Росія порушує угоди миру, коли припинення вогню не має гарантій.

"Саме тому ми рухаємося таким чином", - пояснив Стармер.