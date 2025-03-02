Росію треба посадити за стіл переговорів, але не дозволяти їй диктувати свої умови, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що Росію необхідно посадити за стіл переговорів, але при цьому не дозволити їй диктувати їй свої умови, що призведе до відсутності прогресу.
Про це Стармер заявив на пресконференції у Лондоні за результатами саміту щодо України, передає "Інтерфакс-Україна".
"Звісно, нам потрібно посадити Росію за стіл переговорів, але ми не можемо дозволити Росії диктувати свої умови. Інакше ми не зробимо жодного прогресу. Ви знаєте, щоб ця угода сталася, ця угода має бути добре захищеною", - сказав він.
Британський прем'єр зазначив, що усі бачили в минулому, що Росія порушує угоди миру, коли припинення вогню не має гарантій.
"Саме тому ми рухаємося таким чином", - пояснив Стармер.
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З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київщини та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами.
- 4 жовтня 2022 року Зеленський увів у дію рішення РНБО від 30 вересня "Щодо дій України у відповідь на спробу РФ анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності". У рішенні РНБО констатується неможливість проведення переговорів із президентом РФ Путіним.
- У лютому 2024 року українська влада заговорила про можливість перемовин із росіянами, кажучи, що перемовини ці можливі тільки на умовах України, викладених в так званій Формулі миру.
- Туреччина постійно проштовхує тему перемовин України і Росії. Минулого року у відеозверненні до учасників саміту “Україна-Південно-Східна Європа”, він в черговий раз заявив, що готовий прийняти на своїй території “мирні переговори” між Росією та Україною.