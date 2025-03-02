У США поки немає плану окрім того, щоб пропонувати Москві альтернативу у збуті енергоресурсів

Плани США "відірвати" Росію від Китаю неможливі навіть у випадку відновлення "Північного потоку-2".

Про це розповідає керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Відірвати" Росію від Китаю у США не вийде. Вони дуже цього хочуть, але китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" просувається на континенти завдяки інфраструктурним інвестиціям. І дестабілізація Запада тільки зіграє на руку Пекіну", — коментує вйськовий, адже Росія продовжує залишатися сировинним придатком для Китаю.

За словами Коваленка РФ є придатком Китаю. "А чому раптом Пекін має відмовлятися від використання РФ як придатку? Або, чому Росія має відмовлятися від продажу енергоресурсів Китаю?" — додає він.

За словами Коваленка, можна запровадити санкції, але поки в США немає плану окрім того, щоб пропонувати Москві альтернативу у збуті енергоресурсів, тому "чутки про відновлення "Північного потоку-2" не просто так з‘явились".

"Але навіть такий сценарій не відірвав би Росію від Китаю, оскільки Пекін давно використовує російські ресурси на російській території", — констатував Коваленко.