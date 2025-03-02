Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Зеленський вступив у суперечку з Трампом і його віцепрезидентом Венсом через переговори з РФ
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом
Зеленський прокоментував свій візит до США після зустрічі з Трампом
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Трамп прокоментував суперечку з Зеленським: "Він хоче битися, битися, битися. Не збираюся давати битися"
Трамп прокоментував суперечку з Зеленським: "Він хоче битися, битися, битися. Не збираюся давати битися"
Кір Стармер поспілкувався з Трампом і Зеленським після подій у Білому домі
Кір Стармер поспілкувався з Трампом і Зеленським після подій у Білому домі
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
ГоловнаСвіт

ЦПД: відновлення "Північного потоку-2" не відірве Росію від Китаю

У США поки немає плану окрім того, щоб пропонувати Москві альтернативу у збуті енергоресурсів

ЦПД: відновлення "Північного потоку-2" не відірве Росію від Китаю
Фото: EPA/UPG

Плани США "відірвати" Росію від Китаю неможливі навіть у випадку відновлення "Північного потоку-2".

Про це розповідає керівник Центру протидії дезінформації  Андрій Коваленко.

"Відірвати" Росію від Китаю у США не вийде. Вони дуже цього хочуть, але китайська ініціатива "Один пояс, один шлях" просувається на континенти завдяки інфраструктурним інвестиціям. І дестабілізація Запада тільки зіграє на руку Пекіну", — коментує вйськовий, адже Росія продовжує залишатися сировинним придатком для Китаю.

За словами Коваленка РФ є придатком Китаю. "А чому раптом Пекін має відмовлятися від використання РФ як придатку? Або, чому Росія має відмовлятися від продажу енергоресурсів Китаю?" — додає він.

За словами Коваленка, можна запровадити санкції, але поки в США немає плану окрім того, щоб пропонувати Москві альтернативу у збуті енергоресурсів, тому "чутки про відновлення "Північного потоку-2" не просто так з‘явились".

"Але навіть такий сценарій не відірвав би Росію від Китаю, оскільки Пекін давно використовує російські ресурси на російській території", — констатував Коваленко.

  • Як пише FT, колишній шпигун і близький друг Володимира Путіна має план перезапуску російського газопроводу “Північний потік-2” до Європи за підтримки американських інвесторів, зазначаючи, що це “колись неймовірний крок, який демонструє масштаби зближення Дональда Трампа з Москвою”.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies