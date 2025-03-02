ГУР: РФ проводить інформаційну операцію, щоб погіршити відносини України з Вірменією та Азербайджаном

Російські пропагандисти поширюють фейкову доповідь нібито від ГУР МО України на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

Росія поширює чергові фейки з метою погіршити відносини України з Азербайджаном та Вірменією.

Про це інформує Генеральне управління розвідки Міноборони України.

У відомстві зазначають, що у вірменському інформаційному просторі, зокрема в Telegram-каналах, поширюється фейк зі звинуваченнями на адресу ГУР МО у начебто спробі "інспірувати або сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією".

"Поширювачі дезінформації "обґрунтовують", мовляв, нова азербайджансько-вірменська війна примусить Росію відкрити "другий фронт", а отже розпорошити свої військові сили, що буде на користь Україні", — йдеться у повідомленні.

В ГУР МО наголошують, що основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

"Поширюваний папірець містить низку грубих помилок ("Їван" замість Іван, "СДР" замість ЄДРПОУ та інші) і не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України", — пояснили у ГУР МО.

Проведення цієї інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, що вигідно Росії.