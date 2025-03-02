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Російська армія атакувала Харківщину КАБами: є руйнування

Поранень зазнав мирний житель Куп'янщини.

Російська армія атакувала Харківщину КАБами: є руйнування
Фото: Олег Синєгубов

Упродовж минулої доби та вранці 2 березня російська армія завдала авіаударів по населених пунктах Харківської області. Унаслідок обстрілів постраждав цивільний, також є руйнування.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

2 березня вранці внаслідок влучання КАБом у Богодухівському районі пошкоджено 3 приватні домоволодіння, 2 господарчі споруди. 1 березня у с. Золочів внаслідок влучання FPV-дрону було пошкоджено два приватні житлові будинки.

У м. Балаклія Ізюмського району, зафіксовано падіння уламків БпЛА за межами населеного пункту. У с. Олександрівка внаслідок падіння уламків БпЛА "Герань" обірвано високовольтну лінію. Відновлювальні роботи тривають.

У Харківському районі в с. Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

На Куп'янщині у с. Петропавлівка внаслідок обстрілу FPV-дроном постраждав 51-річний чоловік, його госпіталізували.

У Чугуївському районі в с. Старий Салтів КАБ влучив у землю на відкритій території.

У с. Клинова-Новоселівка (Олександрівка) внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарчі споруди та автомобіль.

В с. Циркуни Харківського району зафіксовано влучання БпЛА "Молнія" в землю. 1 березня близько 06:30 у с. Ківшарівка внаслідок обстрілу РСЗВ пошкоджено девʼятиповерховий багатоквартирний будинок, виникла пожежа. Без постраждалих. 

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