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Унаслідок авіаудару РФ по Краматорську є загиблі та поранені

Росіяни скинули на житловий квартал "ФАБ-250" з модулем УМПК. 

Унаслідок авіаудару РФ по Краматорську є загиблі та поранені
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російські війська скинули авіабомбу на житловий квартал міста Краматорськ на Донеччині. Унаслідок удару загинула людина, ще двоє людей поранені. 

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"1 березня 2025 року, о 22:15, окупаційна армія нанесла авіаудар по Краматорську. Вкотре в зоні ураження опинився житловий квартал. За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення "ФАБ-250" з модулем УМПК", — ідеться у повідомленні відомства. 

Внаслідок атаки тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримав 18-річний містянин. Також зазнали поранень чоловік 34 років та 88-річна пенсіонерка. У них діагностовано мінно-вибухові і закриту черепно-мозкову травми, перелом, рану обличчя й забої. 

Під час обстрілу вони перебували за місцями мешкання. 

За процесуального керівництва Краматорської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Протягом минулої доби, 1 березня, російська армія вбила та поранила 10 цивільних жителів Донеччини.
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