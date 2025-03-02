Литва виділяє 20 мільйонів євро на розвиток українського ОПК та закупівлю зброї

Литва інвестує 20 мільйонів євро на розвиток українського оборонно-промислового комплексу та спільного з Україною виробництва зброї.

Про це повідомляє LRT з посиланням на заяву Міноборони Литви.

Вільнюс і Київ співпрацюватимуть у виробництві стратегічних систем озброєнь у Литві, повідомило в суботу Міністерство національної оборони Литви.

Згідно з повідомленням Міноборони, конкретні види озброєнь, про які йдеться в угоді, не можуть бути розголошені з міркувань безпеки, але зазначається, що найближчим часом у Литві відбудуться двосторонні зустрічі для обговорення деталей імплементації угоди.

"Оборонна промисловість України має неймовірний потенціал стати гравцем світового рівня завдяки високому рівню знань, заснованому на безпосередньому бойовому досвіді, мотивації та компетентності інженерів, а також далекоглядному мисленню ключових осіб, які приймають рішення в галузі", — зазначила міністр оборони Литви Довіле Шакалієне.

За її словами, Литва продовжить інвестувати в українську оборонну промисловість, купуючи в Україні.

"На ці цілі вже виділено 20 мільйонів євро, і ця сума буде зростати. Однак ми прагнемо ще тіснішої співпраці — розвивати спільне литовсько-українське виробництво озброєнь як у Литві, так і в Україні", — сказала міністр.