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Щонайменше 37 людей загинули унаслідок зіткнення автобусів у Болівії

Ще близько 30 осіб поранені.

Щонайменше 37 людей загинули унаслідок зіткнення автобусів у Болівії
Автобуси на шосе між Потосі та Оруро, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 37 людей загинули і 30 отримали поранення внаслідок зіткнення двох пасажирських автобусів у Болівії.

Про це пише ВВС. 

Аварія сталася рано в суботу приблизно за 5 км міста Уюні нна південному заході країни. Один із водіїв перебуває у реанімації, а інший – у стабільному стані.

Один із автобусів був туристичним, він через аварію сильно пошкоджений.

Автобуси зіткнулися на маршруті між Уюні та Колчані в департаменті Потосі в Болівії після того, як один із них виїхав на смугу зустрічного руху. Один автобус їхав до міста Оруро на заході країни, де проходив карнавал, один із найбільших фестивалів Латинської Америки.

Транспортні засоби були знайдені о 10:00 за місцевим часом (14:00 за Гринвічем), а поранених доставили до лікарень в Оруро та Потосі.

У Болівії часто трапляються смертельні ДТП. Понад 30 людей загинули в лютому , коли автобус впав у майже 800-метровий яр між містами Потосі та Оруро.

Щороку в країні гине в середньому 1400 людей у аваріях. 

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