15 лютого близько 05:00 у Флорештському районі в Молдові на трасі R-14 перекинувся автобус "Київ-Кишинів". Постраждали 16 людей.
Про це повідомили у роліції Молдови.
За попередньою інформацією, 35-річний водій автобуса, в якому перебувало 68 пасажирів, на повороті засніженої дороги не впорався з керуванням і перекинувся, після чого транспорт відкинуло на дерево.
16 людей з різними травмами були доставлені до районних лікарень у Флорешть та Сороки для надання медичної допомоги. Інших пасажирів тимчасово розмістили в інспектораті поліції Флорешть.
Правоохоронці перевірили водія на сп'яніння, він виявився тверезим.
- У січні автобус, який їхав за тим же рейсом, теж потрапив у ДТП. за словами пасажирів, водій заснув за кермом і не впорався з керуванням, через що автобус з'їхав із проїжджої частини.