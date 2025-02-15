Всього у автобусі перебувало 68 пасажирів.

15 лютого близько 05:00 у Флорештському районі в Молдові на трасі R-14 перекинувся автобус "Київ-Кишинів". Постраждали 16 людей.

Про це повідомили у роліції Молдови.

За попередньою інформацією, 35-річний водій автобуса, в якому перебувало 68 пасажирів, на повороті засніженої дороги не впорався з керуванням і перекинувся, після чого транспорт відкинуло на дерево.

Фото: Поліція Молдови Автобус потрапив у ДТП в Молдові

16 людей з різними травмами були доставлені до районних лікарень у Флорешть та Сороки для надання медичної допомоги. Інших пасажирів тимчасово розмістили в інспектораті поліції Флорешть.

Фото: Поліція Молдови У ДТП постраждали 16 людей

Правоохоронці перевірили водія на сп'яніння, він виявився тверезим.