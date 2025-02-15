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У Молдові перекинувся автобус "Київ-Кишинів", постраждали 16 людей

Всього у автобусі перебувало 68 пасажирів. 

У Молдові перекинувся автобус "Київ-Кишинів", постраждали 16 людей
У Молдові перекинувся автобус "Київ-Кишинів"
Фото: Поліція Молдови

15 лютого близько 05:00 у Флорештському районі в Молдові на трасі R-14 перекинувся автобус "Київ-Кишинів". Постраждали 16 людей.

Про це повідомили у роліції Молдови. 

За попередньою інформацією, 35-річний водій автобуса, в якому перебувало 68 пасажирів, на повороті засніженої дороги не впорався з керуванням і перекинувся, після чого транспорт відкинуло на дерево.

Автобус потрапив у ДТП в Молдові
Фото: Поліція Молдови
Автобус потрапив у ДТП в Молдові

16 людей з різними травмами були доставлені до районних лікарень у Флорешть та Сороки для надання медичної допомоги. Інших пасажирів тимчасово розмістили в інспектораті поліції Флорешть.

У ДТП постраждали 16 людей
Фото: Поліція Молдови
У ДТП постраждали 16 людей

Правоохоронці перевірили водія на сп'яніння, він виявився тверезим. 

  • У січні автобус, який їхав за тим же рейсом, теж потрапив у ДТП. за словами пасажирів, водій заснув за кермом і не впорався з керуванням, через що автобус з'їхав із проїжджої частини. 
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