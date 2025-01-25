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У Молдові потрапив у ДТП автобус "Київ - Кишинів", постраждали двоє пасажирів

У Молдові потрапив у ДТП автобус "Київ - Кишинів", постраждали двоє пасажирів
Ілюстративне фото

У Молдові рейсовий автобус, який їхав із Києва до Кишинева, потрапив в аварію на трасі біля села Пересечине Оргеївського району.

Про це повідомляє NewsMaker з посиланням на речницю районної поліції Елену Беетреу. 

Зазначається, що автобус з'їхав із дороги. 

Першою про аварію повідомила пасажирка автобуса. За її словами, водій заснув за кермом і не впорався з керуванням, через що автобус з'їхав із проїжджої частини. Згодом у поліції підтвердили факт аварії.

"За попередньою інформацією, водій 1956 року народження, який керував автобусом маршруту "Київ-Кишинів", що їхав із Бєльц до Кишинева, за невідомих обставин втратив контроль над керуванням. Автобус з'їхав із проїжджої частини, врізався в металеву огорожу і дорожній знак, а потім з'їхав із проїжджої частини", – розповіла Беетреу.

 У поліції додали, що в аварії постраждали два пасажири автобуса - чоловік і жінка. Їх доправили в Оргеївську районну лікарню для надання допомоги. 

Водія автобуса перевірили на алкоголь і встановили, що він був тверезий. Правоохоронці проводять розслідування.

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