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Зеленський заявив, що США не зупиняли військової допомоги Україні

Водночас глава держави зазначив, що інформація про призупинення Сполученими Штатами на 90 днів гуманітарних програм для іноземних країн потребує вивчення.

Зеленський заявив, що США не зупиняли військової допомоги Україні
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що США не зупиняли військової допомоги Україні.

Про це глава держави повідомив сьогодні під час пресконференції із президентом Молдови Маєю Санду, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання про те, чи вплине на ситуацію в Україні призупинення Сполученими Штатами міжнародної допомоги, Зеленський зазначив: “Можу сказати тільки те, що може недоотримати Україна і те, чим займаюсь я – я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена, слава Богу”.

Президент водночас зауважив, що не готовий говорити стосовно інших аспектів обмеження допомоги Україні з боку США.

“Знаю, що є якісь обмеження, треба дивитися детально. Обмеження гуманітарних програм встановлені на 90 днів”, – сказав президент, додавши, що це питання необхідно детально вивчити.

Раніше сьогодні керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що, пропри призупинення Держдепом США всієї іноземної допомоги, підтримка обороноздатності України зі сторони Сполучених Штатів залишається незмінною.

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