РФ атакувала дронами Харків, є постраждалі

Російська армія атакувала Холодногірський та Шевченківський райони Харкова ударними дронами. Відомо про проблеми з електро- та водопостачанням, також є постраждалі.

Як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, унаслідок удару БпЛА по Холодногірському району у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням.

Також зафіксовано ще один удар ворожого дрона "Молнія" у Шевченківському районі. За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці влучання виникла пожежа.