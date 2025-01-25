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РФ атакувала дронами Харків, є постраждалі

Під ударами ворожих БпЛА опинилися Холодногірський та Шевченківський райони.

РФ атакувала дронами Харків, є постраждалі
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська ОВА

Російська армія атакувала Холодногірський та Шевченківський райони Харкова ударними дронами. Відомо про проблеми з електро- та водопостачанням, також є постраждалі. 

Як повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, унаслідок удару БпЛА по Холодногірському району у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням. 

Також зафіксовано ще один удар ворожого дрона "Молнія" у Шевченківському районі. За попередньою інформацією є постраждалі люди та автівки. На місці влучання виникла пожежа.

  • Російська армія 16 січня атакувала дроном Слобідський район Харкова. Удар припав на проїзну частину. Поранені троє людей.
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