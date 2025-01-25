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Кіберфахівці ГУР атакували системи одного з найбільших мобільних операторів РФ "МегаФон", — ЗМІ

Росіяни залишился без інтернету та мобільного зв'язку.

Кіберфахівці ГУР атакували системи одного з найбільших мобільних операторів РФ "МегаФон", — ЗМІ
Фото: ГУР

Кіберфахівці Головного управління розвідки України (ГУР) здійснили масштабну атаку на системи одного з найбільших російських мобільних та інтернет-операторів — компанію "МегаФон". У результаті в росіян почались проблеми зі зв'язком та інтернетом.

Про це повідомили джерела Суспільного в ГУР.

Відомо, що компанія "МегаФон" задіяна в російській агресії проти України. Після DDoS-атаки 24 січня жителі Москви, Санкт-Петербурга та багатьох інших центральних регіонів РФ почали масово скаржитися на перебої у роботі мобільного зв’язку, інтернету, а також на несправність мобільних додатків та сервісів.

Через кілька годин у "Роскомнагляді" заявили про "збій в інфраструктурі компанії МегаФон". Пізніше російські медіа повідомили, що збій стався в "результаті потужної килимової DDoS-атаки на МегаФон". У самій компанії запевнили, що мережа працює "штатно", а "можливі проблеми із доступом викликані незалежними від нас факторами".

За інформацією з джерел в українській розвідці, ця операція не лише порушила роботу "МегаФону", але й завдала удару по інших операторах зв’язку та інтернету, таких як "Yota" та "NetByNet", та позбавила тимчасового доступу росіян до інтернет-ресурсів та сервісів, таких як Steam, Twitch, Discord, що активно використовуються російською армією та спецслужбами РФ для агресії проти України.

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