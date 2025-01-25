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Росіяни змушують українських чоловіків на ТОТ до служби в ЗС РФ

Росіяяни постійно здійснюють психологічний тиск на чоловіків призовного віку.

Росіяни змушують українських чоловіків на ТОТ до служби в ЗС РФ
Фото: Центр національного спротиву

Окупаційна влада на ТОТ України застосовує широкий спектр методів для примусу до так званої мобілізації. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти постійно здійснюють психологічний тиск на чоловіків призовного віку, щоб змусити їх підписувати контракти із ЗС РФ під загрозою арештів, конфіскації майна або видворення з ТОТ. 

Водночас проводиться адміністративний тиск на людей, які відмовляються йти на службу. Їх позбавляють можливості отримання соціальних виплат, медичної допомоги та виїжджати за межі регіону тощо. 

"Такі маніпуляції та дезінформаційна кампанія формує порядок денний на ТОТ. Адже окупанти щодня поширюють фейкові новини про "добровільну підтримку" місцевого населення та "зобов’язання" служити в окупаційній армії", — зазначають у спротиві.

Центр національного спротиву закликає місцеве населення на ТОТ уникати контакту з окупаційними структурами. "Фіксуйте та за можливості документуйте факти примусового залучення до рядів ворожої армії", — додають у нацспортиві.

  • Загарбники продовжують рекрутувати населення на тимчасово окупованих територіях до лав російської армії. Росіяни змушують укладати контракти з армією загарбників своїх ідеологічних прихильників. 
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