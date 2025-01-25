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ГоловнаСуспільствоВійна

Чому жінки йдуть на війну? Історії патрульних поліціянток бригади «Хижак»

На передовій у складі бойової бригади патрульної поліції «Хижак» служать бойові медикині, операторки розвідувальних дронів, fpv і бомберки.

Позивний Спрут

Спрут
Фото: Пресслужба патрульної поліції
Спрут

Каріна, 27 років, патрульна з Одеси. На війні втратила чоловіка — загинув у жовтні 2022 року. Ця втрата привела її до лав патрульної поліції, а згодом до «Хижака». Працює в групі бомберів. «Було таке, що за добу ліквідували 30 ворогів, усі підтверджені на відео».

Під час крайнього бойового виїзду Спрут сама отримала уламкове поранення, але лишалася на позиціях кілька днів до планової заміни.

Спрут
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Спрут
Спрут
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Спрут
Спрут
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Спрут

Позивний Фрол

Фрол
Фото: Пресслужба патрульної поліції
Фрол

Алла, 39 років, патрульна з Білої Церкви. Операторка БпЛА і мати п'яти дітей. Розчулила всю країну відео, де обіймає трирічну донечку під час короткої відпустки.

Сьогодні вона знову на фронті, боронить Україну. «Хочу, щоб мої діти росли вільними в рідній країні».

Фрол
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Фрол
Фрол
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Фрол
Фрол
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Фрол
Фрол
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Фрол

Позивний Мудра

Мудра
Фото: Пресслужба патрульної поліції
Мудра

Олена, 41 рік, патрульна з Чернівців.

«Коли в групах моєї роти написали, що створили "Хижак" і хто готовий нести службу в умовах бойових дій, я поставила плюс. З 17 грудня 2022 року розпочала службу».

Зараз Мудра виконує обов’язки бойової медикині, рятує життя побратимів. На питання, чому вона вирішила піти на війну, відповідає просто: «Бо я мама трьох дітей, і цим все сказано. Я маю кого захищати!».

Мудра
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Мудра
Мудра
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Мудра
Мудра
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Мудра

Позивний Валькірія

Валькірія
Фото: Пресслужба патрульної поліції
Валькірія

Ірина, 33 роки, патрульна зі Львова.

«Мій чоловік воює ще з АТО. Він був проти мого рішення йти на фронт, але я знала: якщо знищу хоча б двох окупантів, це наблизить день, коли ми будемо разом».

Валькірія керує безпілотниками у складі групи аеророзвідки. За пів року її група скоригувала численні артилерійські удари.

Валькірія
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Валькірія
Валькірія
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Валькірія
Валькірія
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Валькірія
Валькірія
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Валькірія

Позивний Еріда

Еріда
Фото: Пресслужба патрульної поліції
Еріда

Аманда, 28 років, патрульна з Ужгорода.

Дівчина росла без батьків. «Якби не війна, я працювала б патрульною, створила б свою сім’ю, думала про дитину. Але росіяни не залишили вибору — вони руйнують наші міста і життя».

Зараз Еріда у групі бомберів, допомагає нищити російські позиції.

Перемога можлива, коли кожен знаходить своє місце у спільній боротьбі.

Еріда
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Еріда
Еріда
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Еріда
Еріда
Фото: Пресслужба Патрульної поліції
Еріда

Пресслужба Патрульної поліції
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