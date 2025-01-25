Росіяни понад 190 разів атакували Запорізьку область

Надійшли 110 повідомлень про пошкодження житлових помешкань, об'єктів інфраструктури, автівок. Мирні жителі не постраждали.

96 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки.

Чотири обстріли із РСЗВ накрили Юрківку, Малу Токмачку та Новоданилівку.

Ворог завдав три авіаційні удари по Новоандріївці, Новоданилівці та Щербаках.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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