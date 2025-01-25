Росіяни понад 190 разів атакували Запорізьку область

Упродовж минулої доби російська армія завдала 191 удар по 13 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Упродовж доби окупанти завдали 191 удар по 13 населених пунктах Запорізької області", — інформує Федоров.
Ворог завдав три авіаційні удари по Новоандріївці, Новоданилівці та Щербаках.
88 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Преображенку, Білогірʼя, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське.
Чотири обстріли із РСЗВ накрили Юрківку, Малу Токмачку та Новоданилівку.
96 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Малинівки, Ольгівського та Новодарівки.
Надійшли 110 повідомлень про пошкодження житлових помешкань, об'єктів інфраструктури, автівок. Мирні жителі не постраждали.
- Армія РФ упродовж доби атакувала 37 населених пунктів Херсонщини та обласний центр. Під обстрілами опинилася критична інфраструктура.