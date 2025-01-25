У Луганську жителі вулиці Березової кілька місяців терпіли витоки нечистот, які затоплювали двори.

Ситуація з комунальними мережами на ТОТ Луганської області досягла критичного рівня

На тимчасово окупованій території Луганської області ситуація з комунальними мережами досягла критичного рівня.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Зокрема, у Луганську жителі вулиці Березової протягом кількох місяців були змушені терпіти витоки нечистот, які затоплювали двори”, - йдеться у повідомленні.

Втім, окупаційн влада міста повністю ігнорувала скарги місцевих жителів. В результаті санітарна катастрофа не змусила довго на себе чекати.

Підконтрольні окупантам комунальники лише нещодавно почали імітацію “вирішення” даної проблеми, що є спробою тимчасово приховати наслідки власної недбалості та некомпетентності.

Таким чином окупаційна адміністрація обмежується хаотичними та неефективними діями, що лише посилює проблематику в регіоні.