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Центр нацспротиву: ситуація з комунальними мережами на ТОТ Луганської області досягла критичного рівня

У Луганську жителі вулиці Березової кілька місяців терпіли витоки нечистот, які затоплювали двори.

Центр нацспротиву: ситуація з комунальними мережами на ТОТ Луганської області досягла критичного рівня
Ситуація з комунальними мережами на ТОТ Луганської області досягла критичного рівня
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованій території Луганської області ситуація з комунальними мережами досягла критичного рівня.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Зокрема, у Луганську жителі вулиці Березової протягом кількох місяців були змушені терпіти витоки нечистот, які затоплювали двори”, - йдеться у повідомленні. 

Втім, окупаційн влада міста повністю ігнорувала скарги місцевих жителів. В результаті санітарна катастрофа не змусила довго на себе чекати. 

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Підконтрольні окупантам комунальники лише нещодавно почали імітацію “вирішення” даної проблеми, що є спробою тимчасово приховати наслідки власної недбалості та некомпетентності.

Таким чином окупаційна адміністрація обмежується хаотичними та неефективними діями, що лише посилює проблематику в регіоні.

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