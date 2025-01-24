Головне за п'ятницю, 24 січня: 190 боєзіткнень, ситуація в Торецьку, атака на Рязанський НПЗ

Бойові дії на Донеччині, 190 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1066-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 січня відбулося 190 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку росіяни 78 разів намагалися прорвати нашу оборону. На Краматорському напрямку було зафіксовано 39 боєзіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 січня – в новині.

У місті Торецьк на Донеччині попри активні бойові дії досі залишаються близько 60 цивільних. Евакуація людей фактично можлива тільки уночі, розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик, пише "Суспільне".

Люди живуть в укриттях, які облаштували ще до початку міських боїв. "Це в основному люди похилого віку, які відмовляються виїжджати, а в цілому на території громади залишаються близько 250 осіб. Це люди, які категорично відмовились від евакуації з міста Торецьк і громади. Люди не йдуть на вмовляння. Військовослужбовці, співробітники військової адміністрації, Нацполіції, ДСНС, ризикуючи власним життям, докладали усіх зусиль, аби вивести цих людей із зони бойових дій", — розповідає очільник МВА.

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Докладніше – в новині.

За атакою по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів, Рязанському, стоять СБУ та Сили спеціальних операцій. Також їхні дрони вдарили по Рязанській ТЕЦ, підтвердили джерела lb.ua.

Цей НПЗ – один з найбільших в Росії, з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. за даними співрозмовників, унаслідок удару там палають мінімум три резервуари.

Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де розміщена установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів.

Окрім того дрони СБУ та ССО завітали на нафтоперекачувальну станцію "Рязань" та на рязанську ТЕЦ.

"СБУ спільно із Силами оборони продовжує вводити дієві «дронові санкції» проти підприємств російського ВПК та нафтового сектору в російському тилу. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", –повідомило поінформоване джерело в СБУ.

На допомогу армії українці, які оформлювали тисячу “Зимової єПідтримки” через Укрпошту, передали понад 12 млн грн, повідомили в Укрпошті у відповідь на запит LB.ua.

За інформацією поштового оператора, ті кошти, які українці оформлюють на благодійність, не вказуючи конкретного фонду, будуть передані в БФ «Київська школа економіки». “...який допомагає ЗСУ, школам, лікарням та притулкам для тварин”, - уточнював керівник Укрпошти Ігор Смілянський у грудні.

На які саме проєкти підуть ці кошти, ми додатково уточнили в Київській школі економіки. Як тільки отримаємо відповідь - додамо.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!