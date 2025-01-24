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Джерела: за ударом по одному з найбільших НПЗ у Росії і Рязанській ТЕЦ стоять СБУ і ССО

Сили оборони вдарили дронами. 

Джерела: за ударом по одному з найбільших НПЗ у Росії і Рязанській ТЕЦ стоять СБУ і ССО
Стовп диму біля ТЕЦ
Фото: скріншот

За атакою по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів, Рязанському, стоять СБУ та Сили спеціальних операцій. Також їхні дрони вдарили по Рязанській ТЕЦ, підтвердили джерела lb.ua. 

Цей НПЗ – один з найбільших в Росії, з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік. за даними співрозмовників, унаслідок удару там палають мінімум три резервуари. 

Додатково пожежа, яка виникла внаслідок ударів БпЛА, охопила цех, де розміщена установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі фіксували в соцмережах, що нарахували понад 50 вибухів. 

Окрім того дрони СБУ та ССО завітали на нафтоперекачувальну станцію "Рязань" та на рязанську ТЕЦ. 

"СБУ спільно із Силами оборони продовжує вводити дієві «дронові санкції» проти підприємств російського ВПК та нафтового сектору в російському тилу. Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", –повідомило поінформоване джерело в СБУ.

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