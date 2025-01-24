На Одещині та Миколаївщині затримали двох друзів-коригувальників, один із них неповнолітній

20-річний мешканець Одещини залучив до підривної діяльності 15-річного мешканця Миколаївщини. Повнолітньому фігуранту загрожує довічне за держзраду. Щодо неповнолітнього – тривають процесуальні дії.

Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які коригували ракетно-дронові удари РФ по південних регіонах України, повідомляє пресслужба відомства.

За матеріалами справи, одним із зловмисників виявився 20-річний мешканець Одещини. Окупанти завербували його дистанційно через Телеграм-канал із пошуку «легких грошей».

Тоді агент отримав завдання на збір геолокацій українських блокпостів, мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів ППО.

Щоб одночасно шпигувати за більшою кількістю об’єктів, зрадник залучив до підривної діяльності свого знайомого 15-річного мешканця міста Вознесенськ на Миколаївщині.

Як встановило розслідування, фігуранти пішки обходили місцевість обох південних регіонів і приховано фіксували локації Сил оборони на камери своїх телефонів.

Після розвідувальних вилазок «старший» агент позначав координати потенційних цілей на гугл-картах та месенджером відправляв їх своєму російському куратору.

Співробітники СБУ задокументували це і затримали фігуранта з Одещини на спробі передачі розвідданих противнику.

На місці події у нього вилучили мобільний телефон, через який він спілкувався з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агента за ст. 304 Кримінального кодексу України (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також тривають процесуальні дії щодо його малолітнього спільника з Миколаївщини.