На Чернігівщині внаслідок атаки російських "шахедів" пошкоджено будинки в селі і авто

Російські окупанти вночі атакували територію Чернігівської області безпілотникаами.
Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
"Росіяни поцілили безпілотником по приватним будинкам в одному із сіл Корюківського району. Пошкоджені домівки людей та автівка", - написав Чаус у Telegram.
Постраждалих унаслідок удару немає.
- Як повідомлялося, в ніч на 24 січня Росія атакувала Україну 58-ма ударними безпілотниками. Сили ППО збили 25 ворожих дронів.
- Унаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі. Уражено багатоквартирні та приватні будинки та авто. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога.