На Чернігівщині внаслідок атаки російських "шахедів" пошкоджено будинки в селі і авто

"Росіяни поцілили безпілотником по приватним будинкам в одному із сіл Корюківського району. Пошкоджені домівки людей та автівка", - написав Чаус у Telegram .

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies