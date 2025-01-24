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На Чернігівщині внаслідок атаки російських "шахедів" пошкоджено будинки в селі і авто

Постраждалих унаслідок удару немає.

На Чернігівщині внаслідок атаки російських "шахедів" пошкоджено будинки в селі і авто

Російські окупанти вночі атакували територію Чернігівської області безпілотникаами.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Росіяни поцілили безпілотником по приватним будинкам в одному із сіл Корюківського району. Пошкоджені домівки людей та автівка", - написав Чаус у Telegram.

Постраждалих унаслідок удару немає.

  • Як повідомлялося, в ніч на 24 січня Росія атакувала Україну 58-ма ударними безпілотниками. Сили ППО збили 25 ворожих дронів.
  • Унаслідок ворожого удару на Київщині та Чернігівщині постраждали люди, є загиблі. Уражено багатоквартирні та приватні будинки та авто. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, постраждалим надається допомога. 
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