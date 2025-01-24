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ВАКС закрив провадження про заборону продажу активів Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів подасть касаційну скаргу.

ВАКС закрив провадження про заборону продажу активів Медведчука
Фото: Макс Требухов

За інформацією "Суспільного", апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 23 січня закрила провадження щодо заборони на продаж заарештованих активів державного зрадника, колишнього народного депутата Віктора Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів намагалося оскаржити рішення ВАКС від 25 грудня 2024 року, відповідно до якого активи "кума Путіна" продавалися нібито за заниженими цінами, а сам процес "унеможливлював процес націоналізації у майбутньому". 

У АРМА вказували на те, що люди, які через Prozorro заплатили кошти за заарештовані активи, досі їх не отримали. В Агентстві також наполягають на тому, що цінне майно зрадника потрібно продавати зараз, поки воно не втратило у вартості. До того ж, гроші йдуть на посилення Сил оборони.

На засіданні ВАКС були присутні представники Міністерства юстиції, які виступали за те, щоб активи Медведчука було заборонено реалізовувати. 

АРМА обіцяє подавати касаційну скаргу. 

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