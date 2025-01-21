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Суд призначив проросійському ведучому Максу Назарову арешт на 2 місяці, але з можливістю вийти під заставу в 12 млн

Його підозрюють у запереченні та випровдовуванні російського нападу. 

Суд призначив проросійському ведучому Максу Назарову арешт на 2 місяці, але з можливістю вийти під заставу в 12 млн
Назаров-Діордіца під час вручення підозри
Фото: Джерела УП

Колишнього телеведучого проросійських каналів Макса Назарова взяли під варту на 60 діб. Але він отримав можливість внести заставу в 12 млн гривень. По це повідомив голова комітету з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин. 

Рішення ухвалив Солом'янський районний суд Києва. Сторона обвинувачення клопотала про арешт без права на заставу. 

"Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила для нього тримання під вартою строком на 60 діб без визначення суми застави. Сторона захисту просила особисте зобовʼязання або домашній арешт", – сказав Юрчишин. 

Хто такий Макс Назаров

Макс Назаров (він же Назар Діордіца) – багаторічний ведучий каналів підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука та Євгена Мураєва. Працював на каналах NewsOne та "Наш". Після блокування цих ресурсів створив свій канал на YouTube, де продовжував поширювати антиукраїнські наративи. Звинувачував Україну в загостренні війни, пише "Чесно"

Для контенту на своєму каналі запрошував проросійських "експертів". А в 2020 він кликав на ефір проросійського бойовика.  

Нещодавно СБУ повідомила йому про підозру за виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії Росії проти України.

Діордіца в 2020 році намагався потрапити до громадської ради НАБУ. І це йому навіть вдалося, але його швидко виключили через виявлену накрутку голосів. 

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