На Харківщині за добу внаслідок ударів ворожих дронів постраждали 3 поліцейських

Також триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів.

Упродовж 20 січня внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині під час виконання службових обов’язків постраждали троє поліцейських, передає місцева поліція.

Російська армія завдавала ударів по населених пунктах з артилерії, керованими авіабомбами, безпілотниками. Поліція задокументувала наслідки обстрілів.

м. Куп’янськ. 20 січня, 08:20: артобстріл. Пошкоджено майно цивільного підприємства.

с. Курилівка, Куп’янський район. 20 січня, 09:00: FPV-дрон. Пошкоджено житловий будинок.

с. Шийківка, Ізюмський район. 20 січня, 09:30: артобстріл. Зруйновано приватне домоволодіння.

с. Осиново, Куп’янський район. 20 січня, 14:00: БпЛА «Молнія». Пошкоджено службове авто поліції. Дістали поранення двоє поліцейських.

с. Тимофіївка, Богодухівський район. 20 січня, 18:10: КАБ. Влучання по відкритій місцевості. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

с. Відродженівське, Богодухівський район. 20 січня, 18:10: КАБ. Влучання по відкритій місцевості. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

м. Куп’янськ. 21 січня, 02:05: БпЛА «Молнія». Під час виконання службових обов’язків дістав поранення поліцейський.

20 січня поліцейські здійснили 11 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією російської федерації.

Евакуація. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

20 січня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали з небезпечних районів 8 місцевих мешканців:

Куп’янський район – 7;

Чугуївський район – 1.

Всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.