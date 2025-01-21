Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1600 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 822030 військових.

Росія вже втратила в Україні близько 822030 військових.

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