За минулу добу Сили оборони ліквідували 1600 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 822030 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 822030 (+1600)
- танків ‒ 9833 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 20477 (+23)
- артилерійських систем – 22134 (+60)
- РСЗВ / MLRS – 1262 (+0)
- засоби ППО ‒ 1050 (+1)
- літаків – 369 (+0)
- гелікоптерів – 331 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22898 (+130)
- крилаті ракети ‒ 3051 (+0)
- кораблі /катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34682 (+194)
- спеціальна техніка ‒ 3710 (+4).
Дані уточнюються.