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Сили оборони ліквідували 1600 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 822030 військових. 

Сили оборони ліквідували 1600 російських окупантів
Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1600 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 822030 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.01.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 822030 (+1600) 
  • танків ‒ 9833 (+12)
  • бойових броньованих машин ‒ 20477 (+23)
  • артилерійських систем – 22134 (+60)
  • РСЗВ / MLRS – 1262 (+0)
  • засоби ППО ‒ 1050 (+1)
  • літаків – 369 (+0)
  • гелікоптерів – 331 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22898 (+130) 
  • крилаті ракети ‒ 3051 (+0) 
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0) 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34682 (+194) 
  • спеціальна техніка ‒ 3710 (+4).

Дані уточнюються.

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