​Росіяни атакували автомобіль поліцейських на Харківщині

Сьогодні, 20 січня, у Харківській області російські окупанти атакували службовий автомобіль поліцейських.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“О 14:00 на виїзді з міста Куп’янськ відбулося влучання ворожого БпЛА “Молнія” у транспортний засіб поліції”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки росіян двоє поліцейських отримали акубаротравми, їм надають медичну допомогу.

За фактом російського воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.