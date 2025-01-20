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​Росіяни атакували автомобіль поліцейських на Харківщині

Двоє працівників поліції отримали акубаротравми.

​Росіяни атакували автомобіль поліцейських на Харківщині
​Росіяни атакували автомобіль поліцейських на Харківщині
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Сьогодні, 20 січня, у Харківській області російські окупанти атакували службовий автомобіль поліцейських.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“О 14:00 на виїзді з міста Куп’янськ відбулося влучання ворожого БпЛА “Молнія” у транспортний засіб поліції”, - йдеться у повідомленні. 

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Внаслідок атаки росіян двоє поліцейських отримали акубаротравми, їм надають медичну допомогу.

За фактом російського воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

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