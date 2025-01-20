У Міноборони України закликають партнерів приєднатися до Коаліції артилерії

Розширення коаліції є важливим для нарощення вогневої міці ракетних військ та артилерії ЗСУ.

Заступник міністра оборони України генерал Анатолій Клочко під час зустрічі із заступником командувача наземних сил та операцій Сухопутних військ ЗС Франції генералом Еріком Ландруа обговорили залучення до коаліції артилерії нових країн-партнерів.

Про це повідомляє Міноборони України.

"Через рік після свого започаткування Коаліція артилерії розширюється, Україна зацікавлена у залученні до неї нових країн-партнерів та пропонує запровадити механізм обміну інформацією про постачання та використання озброєння", — ідеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, коаліцію артилерії було створено у січні 2024 року. Вона є однієї з восьми коаліцій для надання військової допомоги відповідно до потреб українських Сил оборони. Крім Франції та США, які є лідерами коаліції, до неї входять ще 12 країн та Україна.

Учасниками коаліції артилерії — країни, які володіють передовими технологіями виробництва артилерійських систем, боєприпасів, засобів артилерійської розвідки та систем управління вогнем.

Клочко під час зустрічі підкреслив лідерство Франції в її діяльності та консолідації партнерів в інтересах розвитку ракетних військ і артилерії. Він також додав, що “українська сторона зацікавлена у розширенні коаліції, приєднанні до неї інших країн, які є партнерами України”.

Розширення діяльності коаліції має вагоме значення для нарощення вогневої міці ракетних військ і артилерії.

Клочко зазначив, що після затвердження цього місяця Дорожньої карти роботи коаліції наступним кроком є визначення зобов’язань її членів стосовно забезпечення потреб Сил оборони України.

Запропонований механізм щоквартального обміну інформацією, як уточнив заступник міністра, передбачає інформування з боку партнерів про прогрес у постачанні зброї та звітність України про її використання.

Ландруа зазначив, що метою його візиту в Україну є почути і зрозуміти актуальні військові потреби української сторони. Він акцентував на важливості співпраці і координації цієї роботи з профільною інституцією НАТО.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв додав, що з окремими країнами-союзниками вже обговорюється планування постачання навіть не на квартал, а помісячно.

За його словами, це дуже важливо для ефективності ведення Україною бойових дій.

Під час зустрічі сторони також обговорили необхідність постачання комплектуючих для артилерійських систем та потребу в артилерійських снарядах.

Українська сторона наголошує на важливості роботи на території України спільних підприємств з виробництва, технічного обслуговування та ремонту артилерійського озброєння, а також баз з підготовки персоналу.