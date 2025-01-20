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Торік в Україні визнали біженцями одного росіянина і одного білоруса

Видворили з країни минулого року 101 громадянина РФ і 20 - громадян Білорусі.

Торік в Україні визнали біженцями одного росіянина і одного білоруса
Ілюстративне фото

Державна міграційна служба України в 2024 році визнала біженцями одного громадянина Росії та одного громадянина Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу ДМСУ.

"Протягом 2024 року: визнано біженцем 1 громадянин Російської Федерації та 1 громадянин Республіки Білорусь; визнано особою, яка потребує додаткового захисту, 27 громадян РФ та 6 громадян Білорусь", - йдеться в повідомленні.

За даними міграційної служби, упродовж минулого року стосовно іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебували в Україні, було прийнято 400 рішень про примусове видворення. Зокрема, щодо громадян РФ - прийнято 101 рішення про примусове видворення, щодо громадян Білорусі - 20 рішень.

Окрім цього, протягом року територіальні органи і підрозділи ДМСУ оформили та видали 2 594 840 паспортів громадянина України для виїзду за кордон (з них 178 430 було видано закордонними дипломатичними установами МЗС України) і 1 331 685 паспортів громадянина України (ID-карток). 

Також протягом 2024 року паспортом громадянина України було документовано 4 159 осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань або стосовно яких було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Статистичні дані щодо документування паспортами громадянина України окремих категорій громадян, у тому числі тих, які відбувають покарання в установах виконання покарань або стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у ДМС збираються та обліковуються без деталізації за віком", - пояснили у пресслужбі.

Нагадаємо, що в 2023 році росіянка намагалася укласти фіктивний шлюб, щоб залишитися в Україні. 

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