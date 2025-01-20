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Меланія Трамп теж оголосила про запуск власної криптовалюти – $MELANIA

Це мемкоїн, який не призначений для інвестиційної діяльності. 

Меланія Трамп теж оголосила про запуск власної криптовалюти – $MELANIA
Фото: EPA/UPG

Майбутня перша леді США Меланія Трамп оголосила про запуск власної криптовалюти – $MELANIA. Вона повідомила про це напередодні інавгурації свого чоловіка, Дональда Трампа, після того, як він анонсував криптовалюту $Trump, пише BBC

Трамп у соцмережі X повідомила, що "офіційний мем Меланії вже в продажу". Мемкоїни – це криптовалюта, створена на основі мемів, зазвичай мають жартівливі або незвичайні назви. 

На сайті "Офіційного мему Меланії" вказано, що цей криптоактив був створений у блокчейні Solana. У заявах про відому від відповідальності на сайтах обох валют подружжя Трампів зазначили, що вони не призначені і не є суб'єктами інвестиційних можливостей. 

За даними вебсайту CoinMarketCap, загальна ринкова оцінка валюти Трампа становить близько 12 мільярдів доларів, тоді як капітал Меланії становить приблизно 1,7 мільярда доларів.

Раніше Трамп називав криптовалюти "аферою", але під час виборчої кампанії 2024 року став першим кандидатом у президенти, який прийняв цифрові активи як пожертвування.

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