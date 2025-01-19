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Після заяви Трампа TikTok став доступний для багатьох користувачів у США

“За домовленістю з нашими постачальниками послуг TikTok перебуває в процесі відновлення обслуговування", йдеться у заяві компанії. 

Після заяви Трампа TikTok став доступний для багатьох користувачів у США
Фото: EPA/UPG

Приблизно через 12 годин після закриття соціальна платформа TikTok знову стала доступна для багатьох користувачів у Сполучених Штатах, пише CNN.

У неділю зранку обраний президент Дональд Трамп заявив, що після своєї інавгурації завтра, 20 січня видасть виконавчий наказ про відстрочку виконання закону про заборону соцмережі. Після цього, за кілька годин доступ до програми та вебсторінки TikTok почав повертатися для користувачів із США.

“За домовленістю з нашими постачальниками послуг TikTok перебуває в процесі відновлення обслуговування. Ми дякуємо президенту Трампу за надання необхідної ясності та запевнення нашим постачальникам послуг, що вони не стикаються із штрафними санкціями”, ‒ йдеться у заяві компанії.

Також йдеться, що це “рішуча позиція на підтримку Першої поправки та проти довільної цензури”. У TikTok додали, що компанія співпрацюватиме з президентом Трампом над довгостроковим рішенням, яке дозволить зберегти TikTok у Сполучених Штатах.

TikTok припинив роботу для своїх 170 мільйонів американських користувачів пізно в суботу ‒ до того, як у неділю набув чинності закон про його закриття з міркувань національної безпеки. Представники США попереджали, що під керівництвом китайської материнської компанії ByteDance існує ризик неправомірного використання даних американців.

17 січня судді Верховного суду США одноголосно підтримали закон про відчуження або заборону TikTok, який зобов’язував китайську материнську компанію TikTok ByteDance продати платформу до 19 січня.

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