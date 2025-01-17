Верховний суд США підтвердив закон про відчуження або заборону TikTok

Сервіс має змінити власника за день до інаугурації Дональда Трампа. Або ж буде забороненим у США

Судді Верховного суду США одноголосно підтримали закон про відчуження або заборону TikTok, який зобов’язує китайську материнську компанію TikTok ByteDance продати платформу до 19 січня — за день до повернення Трампа на посаду президента США. У разі, якщо цього не станеться, сервіс має бути забороненим на території США.

«Немає сумніву, що для понад 170 мільйонів американців TikTok пропонує особливий і широкий вихід для самовираження, засоби взаємодії та джерело спільноти, — написав Верховний суд в постанові, опублікованій у п’ятницю. — Але Конгрес вирішив, що відчуження є необхідним для вирішення його добре підтверджених проблем національної безпеки щодо практики збору даних TikTok і відносин з іноземним супротивником».

Конгрес ухвалив двопартійний законопроект у квітні 2024 року, тоді ж його підписав президент Байден. Закон класифікує сервіс як інструмент іноземного ворога, який становить серйозну загрозу національній безпеці. Юристи Міністерства юстиції США констатували, що стверджували, що TikTok несе дві різні небезпеки: вона збирає безліч особистих даних про десятки мільйонів американців, які залишатимуться в розпорядженні китайської розвідки протягом десятиліть, і дозволяє Пекіну підривати демократію США, маніпулюючи інформацією, яку бачать американці.

У ході слухань минулого тижня юрист TikTok Ноель Дж. Франциско не заперечував ризики безпеці, але стверджував, що уряд міг би вирішити їх іншими засобами, а не фактично наказати додатку «згаснути», повідомляє The New York Times.

У випадку, якщо до 19 січня TikTok не змінить власника, Apple і Google мусять видалити його із своїх магазинів додатків. Відповідно до закону, ці компанії платитимуть штрафи в розмірі 5000 доларів за кожного користувача, який зможе отримати доступ до програми в США, якщо заборона набуде чинності.

Напередодні обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він обговорював ситуацію з TikTok під час телефонної розмови з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Раніше, юридичні представники Дональда Трампа звернулися до Верховного суду із клопотанням про відтермінування дії закону, який заборонить на території країни діяльність соціальної мережі TikTok.

У четвер радник Трампа з національної безпеки Майк Вальц заявив, що нова адміністрація «вживе заходів, щоб TikTok не зник».

Він додав, що законодавство «дозволяє продовження, якщо на столі є життєздатна угода. По суті, це дає президенту Трампу час, щоб підтримати TikTok».

TikTok виступить головним спонсором інавгураційної вечірки новообраного президента США Дональда Трампа, виконавчий директор компанії отримав персональне запрошення на церемонію інавгурації в понеділок.

У грудні минулого року Європейський союз розпочав розслідування щодо TikTok через звинувачення в тому, що Росія використовувала її для впливу на результати першого туру президентських виборів у Румунії.