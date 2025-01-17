Байден оголосив про індивідуальне помилування та пом'якшення вироків для 2500 засуджених

Йдеться про за ненасильницькі злочини, пов'язані з наркотиками.

Президент США Джо Байден, який за кілька днів залишає свою посаду, оголосив про індивідуальне помилування та пом'якшення вироків для 2500 засуджених, зазначено на сайті Білого дому.

Йдеться про за ненасильницькі злочини, пов'язані з наркотиками.

“Сьогодні я пом’якшую вироки майже 2500 людям, засудженим за ненасильницькі злочини, пов’язані з наркотиками, які відбувають непропорційно довгі терміни порівняно з вироками, які вони отримали б сьогодні згідно з чинним законодавством, політикою та практикою”, ‒ заявив Байден.

Демократ додав, що йдеться про осіб, які отримали тривалі терміни на основі відмінностей між креком і порошковим кокаїном, що дискредитували себе, а також застарілих посилень покарань за злочини, пов'язані з наркотиками.

Президент США назвав свої дії “важливим кроком до виправлення історичних помилок”.

Президенти Сполучених Штатів переважно оголошують накази про помилування наприкінці свого перебування на посаді. За словами Байдена, він видав більше індивідуальних помилувань і пом’якшень вироків, ніж будь-який президент в історії США. “Я пишаюся своїм досвідом щодо помилування та продовжуватиму розглядати додаткові пом’якшення та помилування”, ‒ додав він.