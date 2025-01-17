У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
У родини посадовиці податкової з Івано-Франківщини конфіскують люксовий автомобіль
Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду
Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Біжи і стріляй. Сили оборони отримали новітню німецьку САУ
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
​Уроки наступальних операцій України 2022–2023 років
​Уроки наступальних операцій України 2022–2023 років
Придністров’я і енергетична криза: ​«газлайтинг» по-молдовськи
Придністров’я і енергетична криза: ​«газлайтинг» по-молдовськи
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
ГоловнаСвіт

Байден оголосив про індивідуальне помилування та пом'якшення вироків для 2500 засуджених

Йдеться про за ненасильницькі злочини, пов'язані з наркотиками.

Байден оголосив про індивідуальне помилування та пом'якшення вироків для 2500 засуджених
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден, який за кілька днів залишає свою посаду, оголосив про індивідуальне помилування та пом'якшення вироків для 2500 засуджених, зазначено на сайті Білого дому.

Йдеться про за ненасильницькі злочини, пов'язані з наркотиками.

“Сьогодні я пом’якшую вироки майже 2500 людям, засудженим за ненасильницькі злочини, пов’язані з наркотиками, які відбувають непропорційно довгі терміни порівняно з вироками, які вони отримали б сьогодні згідно з чинним законодавством, політикою та практикою”, ‒ заявив Байден.

Демократ додав, що йдеться про осіб, які отримали тривалі терміни на основі відмінностей між креком і порошковим кокаїном, що дискредитували себе, а також застарілих посилень покарань за злочини, пов'язані з наркотиками.

Президент США назвав свої дії “важливим кроком до виправлення історичних помилок”.

Support LB.ua

Президенти Сполучених Штатів переважно оголошують накази про помилування наприкінці свого перебування на посаді. За словами Байдена, він видав більше індивідуальних помилувань і пом’якшень вироків, ніж будь-який президент в історії США. “Я пишаюся своїм досвідом щодо помилування та продовжуватиму розглядати додаткові пом’якшення та помилування”, ‒ додав він.

  • У грудні Байден оголосив, що вироки 37 із 40 ув’язнених-смертників замінять на довічне ув’язнення без можливості умовно-дострокового звільнення.
  • Перед цим лідер американців заявив про помилування 39 осіб, засуджених за ненасильницькі злочини, і зменшення вироків 1500 особам, які відбувають тривалі терміни ув’язнення.
  • На початку грудня Байден повністю помилував свого сина Гантера, якому загрожував тривалий тюремний термін за незаконне володіння зброєю та ухилення від сплати податків, ‒ попри обіцянки не робити цього.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies