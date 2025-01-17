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Guardian: російські дипломати під час екскурсії добралися до приватної зони британського парламенту

Депутатів попередили не запрошувати дипломатів РФ до парламенту після інциденту, який стурбував міністрів.

Guardian: російські дипломати під час екскурсії добралися до приватної зони британського парламенту
Фото: EPA/UPG

Російські дипломати отримали доступ до приватної зони парламенту Великої Британії під час екскурсії перед Різдвом, пише The Guardian.

Видання зазначає, що невелика група дипломатів приєдналася до публічної екскурсії будівлями парламенту. Але потім вони від’єналися і увійшли до Палати лордів, яка не входила в екскурсію. Їх виявила охорона та вигнала.

“Ми підозрюємо, що вони просто хотіли похвалитися перед Кремлем, що проникли в британський парламент. Це не ідеально, але їх спіймали до того, як було завдано будь-якої шкоди”, – повідомило джерело в парламенті.

Зазначимо, досі незрозуміло, чи група була частиною екскурсію, яку спонсорував політик, чи росіяни зробили запит в парламентській службі відвідувачів.

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Британських міністрів занепокоїли спроби обійти охорону парламенту. Відтак депутатів і колег письмово попередили не запрошувати російських дипломатів до парламенту. 

Російському послу, дипломатам і офіційним особам посольства в Лондоні заборонено відвідувати парламент з 2022 року, коли Москва запровадила санкції проти багатьох депутатів і чиновників після вторгнення Росії в Україну.

  • Спікер палати громад сер Ліндсей Хойл і спікер палати лордів Джон Макфолл приватно нагадали колегам про те, що вони повинні бути обережними щодо спроб Росії проникнути в британський законодавчий орган.
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