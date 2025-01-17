Зеленський нагородив міністра оборони Італії орденом Ярослава Мудрого

Президент України зустрівся з Гвідо Крозетто, який перебуває в Україні з візитом.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, який перебуває в Україні з візитом.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував уряду й народу Італії за військову підтримку України, а також за зусилля цієї країни в межах головування в G7, зокрема щодо посилення санкцій проти держави-агресорки. Окремо президент відзначив схвалення 10-го пакета військової допомоги та участь Італії в коаліціях у межах Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Хочу подякувати також за рішення щодо 10-го пакета підтримки вам, пане міністре, і всім італійцям. Без підтримки суспільства вам було б дуже складно допомагати Україні. Ми дуже вдячні, що є такий настрій. Я це бачив і під час зустрічей із Прем’єр-міністром та Президентом. І на вулицях у Римі ми завжди бачимо італійські прапори і поруч – українські прапори. Ми розуміємо, що є такий настрій. Люди нам дуже допомагають і вірять у мирну Україну, і ми всі над цим працюємо", – сказав Зеленський.

Під час зустрічі обговорили оборонну підтримку України, зокрема посилення ППО, навчання українських воїнів і технічного персоналу в Італії, а також зміцнення співпраці між оборонними компаніями, спільне виробництво та його локалізацію в Україні. Президент України зазначив, що важливо інвестувати в український ОПК, насамперед у виробництво безпілотників.

Окрема тема розмови – гарантії безпеки для України. Зеленський наголосив, що найдієвіша з таких гарантій – членство України в НАТО. Адже цей крок може прокласти шлях до встановлення справедливого й тривалого миру для всієї Європи.

Зеленський і Крозетто обговорили підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.

Міністр оборони Італії зазначив, що його країна продовжить підтримувати українців у боротьбі за Україну, свободу та міжнародне право.

"Я приїхав говорити вже про 11-й пакет, оскільки 10-й уже схвалений. І, як ми вже казали, зараз саме той момент, можливо, найважливіший момент за останні три роки, щоб збільшити підтримку. Я це говорив при вас на зустрічах у межах НАТО, ЄС і повторюю це сьогодні. І я повернуся додому із завданнями, які потрібно виконати, щоб рухатися далі", – сказав він.

Зеленський нагородив Крозетто орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня, про це йдеться в указі №36/2025 від 16 січня.

"За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня Крозетто Гвідо - Міністра оборони Італійської Республіки", - зазначається в документі.