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Цьогоріч Україна отримає від Британії нові системи ППО Gravehawk

У вересні 2024-го уже провели випробування двох прототипів.

Цьогоріч Україна отримає від Британії нові системи ППО Gravehawk
Британський прем’єр-міністр Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

У 2025 році Британії поставить в Україну 15 систем ППО Gravehawk.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

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Як заявив прем'єр-міністр Кір Стармер, Gravehawk розробили для задоволення потреб України на полі бою. Проєкт спільно фінансували Великобританія і Данія.

«Інноваційна система розміром із морський контейнер здатна модифікувати ракети класу «повітря-повітря» для наземної протиповітряної оборони, тобто вона може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних сил країни», - йдеться у повідомленні британського уряду.

Оскільки Україна постійно зазнає російських бомбардувань, система Gravehawk посилить протиповітряну оборону, що дозволить захищати міста, війська і критично важливу інфраструктуру.

У вересні в Україні провели випробування двох прототипів нової системи ППО.

  • Стармер також анонсував постачання до України 150 стволів артилерії вже найближчими тижнями. Це зброя, виготовлена в Британії вперше за 20 років, сказав він на пресконференції в Києві.
  • Разом із Володимиром Зеленським глава британського уряду підписав сторічну угоду про партнерство.
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