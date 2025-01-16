Цьогоріч Україна отримає від Британії нові системи ППО Gravehawk

У 2025 році Британії поставить в Україну 15 систем ППО Gravehawk.
Про це йдеться на сайті британського уряду.
Як заявив прем'єр-міністр Кір Стармер, Gravehawk розробили для задоволення потреб України на полі бою. Проєкт спільно фінансували Великобританія і Данія.
«Інноваційна система розміром із морський контейнер здатна модифікувати ракети класу «повітря-повітря» для наземної протиповітряної оборони, тобто вона може використовувати українські ракети, які вже є на озброєнні Збройних сил країни», - йдеться у повідомленні британського уряду.
Оскільки Україна постійно зазнає російських бомбардувань, система Gravehawk посилить протиповітряну оборону, що дозволить захищати міста, війська і критично важливу інфраструктуру.
У вересні в Україні провели випробування двох прототипів нової системи ППО.
- Стармер також анонсував постачання до України 150 стволів артилерії вже найближчими тижнями. Це зброя, виготовлена в Британії вперше за 20 років, сказав він на пресконференції в Києві.
- Разом із Володимиром Зеленським глава британського уряду підписав сторічну угоду про партнерство.