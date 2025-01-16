​Військові з КНДР візьмуть участь у параді 9 травня в Москві, - ЗМІ

Вони вперше візьмуть участь у цих заходах.

Північна Корея вперше візьме участь у параді перемоги в Москві в травні.

Про це повідомила японська телерадіокомпанія NHK.

"Кілька російських джерел повідомляють, що Північна Корея візьме участь у параді перемоги в Москві в травні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про участь північнокорейських військових у параді вже ухвалено. Вони вперше візьмуть участь у цих заходах.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що прийняв запрошення Владіміра Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня.