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​Військові з КНДР візьмуть участь у параді 9 травня в Москві, - ЗМІ

Вони вперше візьмуть участь у цих заходах.

​Військові з КНДР візьмуть участь у параді 9 травня в Москві, - ЗМІ
Путін і Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Північна Корея вперше візьме участь у параді перемоги в Москві в травні.

Про це повідомила японська телерадіокомпанія NHK.

"Кілька російських джерел повідомляють, що Північна Корея візьме участь у параді перемоги в Москві в травні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про участь північнокорейських військових у параді вже ухвалено. Вони вперше візьмуть участь у цих заходах.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що прийняв запрошення Владіміра Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня. 

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