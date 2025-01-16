​Військові з КНДР візьмуть участь у параді 9 травня в Москві, - ЗМІ

Північна Корея вперше візьме участь у параді перемоги в Москві в травні.
Про це повідомила японська телерадіокомпанія NHK.
"Кілька російських джерел повідомляють, що Північна Корея візьме участь у параді перемоги в Москві в травні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішення про участь північнокорейських військових у параді вже ухвалено. Вони вперше візьмуть участь у цих заходах.
Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що прийняв запрошення Владіміра Путіна приїхати до Москви на парад 9 травня.
- Росія і Північна Корея підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Пхеньян відправив солдатів до Росії, тоді як Москва продовжує війну проти України.
- 11 січня стало відомо, що Сили оборони взяли в полон двох військових із КНДР.
- За даними південнокорейської розвідки, наразі до Росії відправлено майже 12 тис. північнокорейських військовослужбовців. Президент України Володимир Зеленський також повідомляв, що КНДР зазнала понад 3 тис. людських втрат у Курській області. Він також заявив, що Україна готова передавати Північній Кореї її полонених, якщо лідер країни Кім Чен Ин зможе організувати їхній обмін на українських воїнів, які перебувають у полоні в Росії.