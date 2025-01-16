Авіакатастрофа “Azerbaijan Airlines”: "чорні скриньки" повернули до Казахстану з Бразилії

Чорні ящики з літака “Azerbaijan Airlines” (AZAL) повернули до Казахстану з Бразилії та передали спеціальній комісії, яка надасть висновок про авіакатастрофу.
Про це повідомили у Міністерстві транспорту Казахстану інформує Tengrinews.kz.
Комісія Мінтранспорту з розслідування авіакатастрофи після вивчення всіх фактів та матеріалів опублікує попередній звіт, в якому зазначить встановлені факти та інформацію про хід розслідування.
Розшифровані дані бортових самописців, які прибули до Казахстану, також вивчають фахівці.
Водночас повідомляється, що телеграм-канал Baza опублікував розшифровку переговорів пілотів літака Embraer-190, що розбився, з диспетчерами. З розшифровки розмови випливає, що екіпаж літака приймав рішення не сідати в Грозному, не летіти до Махачкали, а потім прямувати назад до Баку і далі летіти до Актау.
Джерело, яке надало стенограму переговорів, не розкривають. Офіційно ніхто справжність цієї інформації не підтвердив.
У Міністерстві транспорту заявили, що до публікації попереднього звіту комісія не коментуватиме дані з інтернету, які не мають офіційного джерела.
- 25 грудня 2024 року за три кілометри від аеропорту Актау на південному заході Казахстану сталася трагічна авіакатастрофа за участю літака Embraer азербайджанської авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL). Літак, що виконував рейс Баку – Грозний, зазнав аварії під час спроби екстреної посадки. На борту перебували 62 пасажири та 5 членів екіпажу. Загинуло 38 осіб.
- За даними попереднього розслідування, літак пошкодила російська ракета ППО. При цьому замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.
- У парламенті Азербайджану підтвердили попередні результати розслідування і звинуватили Росію у збитті літака. Зокрема депутат Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan заявив, що Росія має попросити вибачення за атаку на пасажирський літак і виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим.
- Президент Азербайджану Алієв також заявив, що літак зазнав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Літак був приведений у некерований стан засобами РЕБ, а потім унаслідок вогню, відкритого із землі, постраждала його хвостова частина.
- Алієв заявив, що російська сторона має вибачитися перед Азербайджаном, визнати свою провину, притягнути винних до відповідальності, а також виплатити компенсації Азербайджану, постраждалим пасажирам і членам екіпажу. Президент також наголосив, що у Росії закрили повітряний простір у рамках так званого плану "Ковьор" вже після того, як пасажирський літак зазнав впливу засобів РЕБ та був обстріляний. І це також може свідчити про намір росіян приховати причини катастрофи.
- Потім "чорні скриньки" передали до Бразилії – країни виробника лайнера.
- 28 грудня Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком, проте не визнав провини Росії. У Москві зізнались, що коли літак зазнав ушкодження, російська ППО працювала по українських безпілотниках, однак напряму не визнала, що літак був ушкоджений засобами протиповітряної оборони. Спочатку росіяни взагалі намагалися винуватити в катастрофі птахів, а також – шукали так званий український слід.
- 29 грудня Путін удруге зателефонував Алієву з приводу катастрофи. Подробиці розмови не наводилися.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що за загибель азербайджанських громадян внаслідок катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines відповідальні представники Росії, та закликав покарати винних.