Авіакатастрофа “Azerbaijan Airlines”: "чорні скриньки" повернули до Казахстану з Бразилії

Телеграм-канал Baza опублікував розшифровку переговорів пілотів літака Embraer-190, що розбився, з диспетчерами.

Чорні ящики з літака “Azerbaijan Airlines” (AZAL) повернули до Казахстану з Бразилії та передали спеціальній комісії, яка надасть висновок про авіакатастрофу.

Про це повідомили у Міністерстві транспорту Казахстану інформує Tengrinews.kz.

Комісія Мінтранспорту з розслідування авіакатастрофи після вивчення всіх фактів та матеріалів опублікує попередній звіт, в якому зазначить встановлені факти та інформацію про хід розслідування.

Розшифровані дані бортових самописців, які прибули до Казахстану, також вивчають фахівці.

Водночас повідомляється, що телеграм-канал Baza опублікував розшифровку переговорів пілотів літака Embraer-190, що розбився, з диспетчерами. З розшифровки розмови випливає, що екіпаж літака приймав рішення не сідати в Грозному, не летіти до Махачкали, а потім прямувати назад до Баку і далі летіти до Актау.

Джерело, яке надало стенограму переговорів, не розкривають. Офіційно ніхто справжність цієї інформації не підтвердив.

У Міністерстві транспорту заявили, що до публікації попереднього звіту комісія не коментуватиме дані з інтернету, які не мають офіційного джерела.