Україна повернула додому 25 важкохворих і поранених полонених
Україна повернула додому 25 важкохворих і поранених полонених
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
​СБУ: 15 років тюрми отримала колишня військова з Миколаєва, яка працювала на окупантів
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Верховна Рада ухвалила закон про охорону психічного здоров'я
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Предстоятелі ПЦУ і УГКЦ обговорили можливість відновлення Студійної групи Київської Церкви
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Російські фейки про сім гривень за кіловат і графіки відключення газу. А що відбувається в енергетиці
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
ГоловнаСвіт

Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду

Договір стосуватиметься різноманітних сфер. 

Кір Стармер і Валерій Залужний в Україні
Фото: Валерій Залужний у Telegram
Кір Стармер і Валерій Залужний в Україні

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний підтвердив план підписання Києвом та Лондоном сторічної угоди. Нині посол перебуває в українській столиці в складі делегації, яка супроводжує британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

За словами Залужного, угода про партнерство охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури. Також Україна і Британія планують відновити роботу Діалогу стратегічного партнерства.

"Це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці. Нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора", – прокоментував він. 

Нині Кір Стармер прибув до України зі своїм першим візитом на посаді голови британського уряду. Про план підписати договір про партнерство на сторічний термін повідомило видання Politico. 

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies