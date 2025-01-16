Залужний підтвердив план України і Британії підписати сторічну угоду

Фото: Валерій Залужний у Telegram Кір Стармер і Валерій Залужний в Україні

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний підтвердив план підписання Києвом та Лондоном сторічної угоди. Нині посол перебуває в українській столиці в складі делегації, яка супроводжує британського прем'єр-міністра Кіра Стармера.

За словами Залужного, угода про партнерство охопить цілий ряд напрямків від оборони до науки та культури. Також Україна і Британія планують відновити роботу Діалогу стратегічного партнерства.

"Це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці. Нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора", – прокоментував він.

Нині Кір Стармер прибув до України зі своїм першим візитом на посаді голови британського уряду. Про план підписати договір про партнерство на сторічний термін повідомило видання Politico.