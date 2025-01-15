Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
Українська веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії, виїхала до окупованого Приморська
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
У ТЦК міста Києва прокоментували ролики про "бусифікацію": затримати можуть за непокору співробітникам і поліції
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Одесит намагався продати в інтернеті унікальну фібулу I-II століття – артефакт часів Маркоманських війн Риму
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Роман Костенко, полковник СБУ, народний депутат: «Я за те, щоб воювали всі. У нас катастрофічно не вистачає людей на фронті»
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Нові санкції для ухилянтів: заочні штрафи й арешти рахунків
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
Поліція встановила особи ще чотирьох людей, які перекривали дорогу у Києві
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
FT: Судноверфі з Франції та Данії ремонтують російські танкери
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
«Хороша погана дівчинка»: хороший поганий фільм
ГоловнаСвіт

Джо Байден підтвердив досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Детальної інформації щодо угоди поки не повідомили.

Джо Байден підтвердив досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та угоди щодо заручників після багатьох місяців інтенсивної дипломатії США разом з Єгиптом і Катаром.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Зазначається, що ця угода припинить бойові дії в Смузі Гази, збільшить гуманітарну допомогу палестинським мирним жителям і возз’єднає заручників із їхніми родинами після більш ніж 15 місяців у полоні.

“Я виклав точні контури цього плану 31 травня 2024 року, після чого він був одноголосно схвалений Радою Безпеки ООН. Це результат не лише надзвичайного тиску, під яким перебував ХАМАС, і зміни регіонального рівняння після припинення вогню в Лівані та послаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії. Моя дипломатія ніколи не припиняла їхні зусилля, щоб досягти цього”, - запевнив Байден.

Support LB.ua

Президент США зауважив, що давно настав час закінчити бойові дії та розпочати роботу з розбудови миру та безпеки і пообіцяв надати більш детальну інформацію з цього приводу.

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що 15 січня переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС. Вона передбачає шеститижневу початкову фазу припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ із Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. Натомість Ізраїль звільняє ув'язнених палестинців.
  • ХАМАС має звільнити 33 заручників в обмін на ув'язнених із ізраїльських в'язниць. В обмін на кожного громадянського заручника ХАМАС отримає 30 засуджених, кожного військовослужбовця - 50 ув'язнених.
  • У Смугу Гази також мають направити 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та поступово вивести війська ЦАХАЛ.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies