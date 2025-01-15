Джо Байден підтвердив досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та угоди щодо заручників після багатьох місяців інтенсивної дипломатії США разом з Єгиптом і Катаром.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Зазначається, що ця угода припинить бойові дії в Смузі Гази, збільшить гуманітарну допомогу палестинським мирним жителям і возз’єднає заручників із їхніми родинами після більш ніж 15 місяців у полоні.

“Я виклав точні контури цього плану 31 травня 2024 року, після чого він був одноголосно схвалений Радою Безпеки ООН. Це результат не лише надзвичайного тиску, під яким перебував ХАМАС, і зміни регіонального рівняння після припинення вогню в Лівані та послаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії. Моя дипломатія ніколи не припиняла їхні зусилля, щоб досягти цього”, - запевнив Байден.

Президент США зауважив, що давно настав час закінчити бойові дії та розпочати роботу з розбудови миру та безпеки і пообіцяв надати більш детальну інформацію з цього приводу.