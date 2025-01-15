Джо Байден підтвердив досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС

Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та угоди щодо заручників після багатьох місяців інтенсивної дипломатії США разом з Єгиптом і Катаром.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Зазначається, що ця угода припинить бойові дії в Смузі Гази, збільшить гуманітарну допомогу палестинським мирним жителям і возз’єднає заручників із їхніми родинами після більш ніж 15 місяців у полоні.
“Я виклав точні контури цього плану 31 травня 2024 року, після чого він був одноголосно схвалений Радою Безпеки ООН. Це результат не лише надзвичайного тиску, під яким перебував ХАМАС, і зміни регіонального рівняння після припинення вогню в Лівані та послаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії. Моя дипломатія ніколи не припиняла їхні зусилля, щоб досягти цього”, - запевнив Байден.
Президент США зауважив, що давно настав час закінчити бойові дії та розпочати роботу з розбудови миру та безпеки і пообіцяв надати більш детальну інформацію з цього приводу.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що 15 січня переговорники досягли угоди про припинення вогню в Смузі Гази між Ізраїлем і ХАМАС. Вона передбачає шеститижневу початкову фазу припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ із Гази та звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. Натомість Ізраїль звільняє ув'язнених палестинців.
- ХАМАС має звільнити 33 заручників в обмін на ув'язнених із ізраїльських в'язниць. В обмін на кожного громадянського заручника ХАМАС отримає 30 засуджених, кожного військовослужбовця - 50 ув'язнених.
- У Смугу Гази також мають направити 600 вантажівок з гуманітарною допомогою та поступово вивести війська ЦАХАЛ.