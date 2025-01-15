США ввели нові обмежувальні заходи проти Росії, аби ліквідувати схеми ухилення від санкцій

До цих схем Кремль залучив Китай і Киргизстан.

Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії.

Як ідеться на сайті американського Мінфіну, Росія, зокрема, налагодила схему ухилення від обмежувальних заходів із Китаєм та Киргизстаном. РФ намагається спростити транскордонні платежі за чутливі товари.

«Під керівництвом та за підтримки російських чиновників та їхніх колег з КНР Росія і Китай працюють над створенням регіональних клірингових платформ як у Росії, так і в Китаї, які виступатимуть як контрагенти для забезпечення транскордонних платежів за чутливі товари. РКП полегшують безготівкові взаєморозрахунки за платежі за звані санкційні товари», - заявив Мінфін.

У схемі беруть участь російські фінансові установи, раніше включені до списку санкцій США, як-от «Сбербанк Росії», «Альфа-Банк», «Совкомбанк», T-Bank. Крім того, до оборудки залучили ТОВ «Гербаріум Офіс Менеджмент», «Атлант Торг», «Сігма Партнерс», «Транзакції та розрахунки», а також банки з РФ «Росексімбанк», «Московський кредитний банк», «АК Барс», Московську біржу, «Керемет Банк (Киргизстан)» та інші.

Також у санкційний список додали організації з енергосектору РФ, як-от «Газстройпром», «Поліметал», «Русгаздобича», «Сєвєрсталь», а ще – оборонки, сфера матеріалів: Алексінський хімкомбінат, «Група Кремній Ел», «Російські космічні системи» тощо.

Опинилася в переліку ФГУП «Запорожская Атомная Электростанция» — структура, створена для незаконного управління окупованою ЗАЕС. Загалом у список внесли близько сотні організацій.